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Понедельник, 15.04.2019
Пасха 2019: Оригинальные идеи украшения праздничного кулича (Фото)
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Пасха 2019: Оригинальные идеи украшения праздничного кулича (Фото)

Креативные идеи по оформлению пасхального кулича. Пасха в Украине в этом году отмечается 28 апреля. По традиции в этот день все пробуют вкусненькие пасочки и разноцветные крашанки. Каждая хозяйка делает свою пасху неповторимо и красиво.В умелых хозяек нет предела фантазии, поэтому куличи бывают и с цукатами, и с глазурью, а иногда даже с цветами и стразами. Выбирай украшения, которые тебе больше по душе и вперед навстречу "вкусному искусству".
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