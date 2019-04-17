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Рецепт дня: овощной салат с рисом

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Рецепт дня: овощной салат с рисом
07:40 Сегодня Телеграф

Особенность этого салата с рисом в том, что в нем используются свежие и отварные овощи.

Рис с овощами – один из самых сытных и в то же время полезных гарниров, который отлично подходит и к рыбе, и к мясу.

Очень удобно использовать такой салат с рисом, когда надо быстро перекусить или приготовить суп с рисом. Сытно, быстро и вкусно.

Ингредиенты

  • Рис сырой - 150 г
  • Кабачок - 1 шт.
  • Перец болгарский - 0,5 шт.
  • Помидоры черри - 5-6 шт.
  • Огурец свежий - 1 шт.
  • Лук репчатый фиолетовый - 0,5 шт.
  • Масло оливковое - 1 ст. л.
  • Базилик свежий - 3-4 листика
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Рис отварить в кипящей подсоленной воде по инструкции на упаковке (я свой рис варила 12 минут).

2 Кабачок нарезать кубиками.

3 Болгарский перец очистить от семян и также нарезать кубиками.

4 В кастрюле вскипятить 500 мл подсоленной воды, выложить болгарский перец и кабачки в кипящую воду, варить их 1-2 минуты. Отбросить овощи на дуршлаг и дать им остыть, а жидкости стечь.

5 Огурец нарезать мелкими кубиками.

6 Помидоры черри разрезать на четвертинки.

7 Измельчить лук и отправить в глубокую миску, где будете собирать салат. Туда же выложить нарезанные огурец и помидор.

8 Добавить в миску остывшие отварные овощи.

9 Выложить рис в миску к овощам. Полить рис оливковым маслом, добавить в салат нарезанные листики базилика, соль и перец. Хорошо перемешать овощной салат с рисом.

Приятного аппетита!

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