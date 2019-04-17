Рецепт дня: овощной салат с рисом

Особенность этого салата с рисом в том, что в нем используются свежие и отварные овощи.

Рис с овощами – один из самых сытных и в то же время полезных гарниров, который отлично подходит и к рыбе, и к мясу.

Очень удобно использовать такой салат с рисом, когда надо быстро перекусить или приготовить суп с рисом. Сытно, быстро и вкусно.

Ингредиенты

Рис сырой - 150 г

Кабачок - 1 шт.

Перец болгарский - 0,5 шт.

Помидоры черри - 5-6 шт.

Огурец свежий - 1 шт.

Лук репчатый фиолетовый - 0,5 шт.

Масло оливковое - 1 ст. л.

Базилик свежий - 3-4 листика

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Рис отварить в кипящей подсоленной воде по инструкции на упаковке (я свой рис варила 12 минут).

2 Кабачок нарезать кубиками.

3 Болгарский перец очистить от семян и также нарезать кубиками.

4 В кастрюле вскипятить 500 мл подсоленной воды, выложить болгарский перец и кабачки в кипящую воду, варить их 1-2 минуты. Отбросить овощи на дуршлаг и дать им остыть, а жидкости стечь.

5 Огурец нарезать мелкими кубиками.

6 Помидоры черри разрезать на четвертинки.

7 Измельчить лук и отправить в глубокую миску, где будете собирать салат. Туда же выложить нарезанные огурец и помидор.

8 Добавить в миску остывшие отварные овощи.

9 Выложить рис в миску к овощам. Полить рис оливковым маслом, добавить в салат нарезанные листики базилика, соль и перец. Хорошо перемешать овощной салат с рисом.

Приятного аппетита!