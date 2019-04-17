Рецепт дня: овощной салат с рисом

Рис с овощами – один из самых сытных и в то же время полезных гарниров, который отлично подходит и к рыбе, и к мясу.
Очень удобно использовать такой салат с рисом, когда надо быстро перекусить или приготовить суп с рисом. Сытно, быстро и вкусно.
Ингредиенты
Приготовление
1 Рис отварить в кипящей подсоленной воде по инструкции на упаковке (я свой рис варила 12 минут).
2 Кабачок нарезать кубиками.
3 Болгарский перец очистить от семян и также нарезать кубиками.
4 В кастрюле вскипятить 500 мл подсоленной воды, выложить болгарский перец и кабачки в кипящую воду, варить их 1-2 минуты. Отбросить овощи на дуршлаг и дать им остыть, а жидкости стечь.
5 Огурец нарезать мелкими кубиками.
6 Помидоры черри разрезать на четвертинки.
7 Измельчить лук и отправить в глубокую миску, где будете собирать салат. Туда же выложить нарезанные огурец и помидор.
8 Добавить в миску остывшие отварные овощи.
9 Выложить рис в миску к овощам. Полить рис оливковым маслом, добавить в салат нарезанные листики базилика, соль и перец. Хорошо перемешать овощной салат с рисом.
Приятного аппетита!