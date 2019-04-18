Рецепт дня: смузи из абрикосов с яблоком и апельсином

Предлагаем вкуснейший рецепт смузи из абрикосов с яблоком с апельсином.

Зарядиться весенним настроением, а заодно и витаминами лучше всего помогают фрукты и овощи. А рецепты смузи в домашних условиях сделают это удовольствие еще вкуснее. Экспериментируя с различными ингредиентами, можно создавать оригинальные рецепты смузи в блендере.

Ингредиенты

Абрикосы - 7-9 шт.

Яблоко - 1 шт.

Апельсин - 1 шт.

Семена льна - 1 ст. ложка

Вода минеральная без газа (по желанию) - 100 мл

Приготовление

1 Абрикос разрезать на половинки и удалить косточки.

2 Из апельсина выдавить сок.

3 Яблоко очистить от кожуры и нарезать кубиком.

4 В чашу блендера отправить подготовленные фрукты, влить апельсиновый сок и всыпать семена льна. Взбивать фрукты сначала на маленькой скорости, затем скорость можно увеличить. Если смузи получается слишком густой, его можно разбавить минеральной водой по вкусу.

5 Готовый абрикосовый смузи разлить по бокалам и украсить любыми ягодами.

Приятного аппетита!