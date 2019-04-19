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Рецепт дня: постный пирог со шпинатом

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Рецепт дня: постный пирог со шпинатом
07:52 Сегодня Телеграф

Полезный пирог с невысоким содержанием калорий.

Этот пирог пекут и в пост, и вне поста. Тесто дрожжевое, замешанное на воде, а для начинки – замороженный шпинат, слегка пассированный на растительном масле. Пирог хоть и дрожжевой, но не слишком калорийный, и ко всему еще и полезный.

Ингредиенты

  • 1 луковица
  • 700 Г мука
  • 1/3 стакана растительное масло
  • 1 ст.л сахар
  • 1/2 ч.л соль -
  • 2 пучка шпинат
  • сухие дрожжи - 1 пакет
  • 400 мл вода теплая

Приготовление

1 Распустить дрожжи в 0,5 стакана теплой воды, добавив 1 чайную ложку сахара. Дать постоять 15 мин.

2 Затем добавьте еще оставшуюся теплую воду, растительное масло, 1 ст.л. сахара, соль и размешайте.

3 Всыпьте муку к дрожжам, размешайте и дайте тесту подняться. Накройте и оставьте на 1 час.

4 В это время обжарьте на растительном масле измельченный лук и шпинат, посолив.

5 Как тесто вырастет, вымесите его еще раз хорошо. Разделите на две части. Раскатайте пласт, выложите начинку в виде лука и шпината, сверху накройте пластом из второй половины теста. Залепите края пирога.

6 Поместите в духовку и выпекайте до готовности 30-40 минут.

Приятного аппетита!

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Рецепты, Кулинария, Рецепт дня, Вкусные рецепты, Постный пирог со шпинатом.
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