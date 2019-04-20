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Рецепт дня: шоколадный кекс в микроволновке

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Рецепт дня: шоколадный кекс в микроволновке
08:15 Сегодня Телеграф

Рецепт идеального шоколадного кекса в чашке!

Очень вкусный, мягенький мякиш с изумительной бархатистой текстурой и насыщенным ароматом шоколада - все это вы получите, потратив всего лишь 10 минут, ведь готовится такой шоколадный кекс в микроволновке!

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная - 70 г
  • Какао-порошок - 15 г
  • Сахар - 60 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Молоко - 40 г
  • Масло подсолнечное рафинированное - 30 г
  • Разрыхлитель для теста - 2 г
  • Соль - 1 щепотка

Приготовление:

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шоколадного кекса в микроволновке.

2. Муку просейте в миску вместе с разрыхлителем.

3. В просеянную муку всыпьте какао-порошок (не устану повторять, какао всегда используйте качественное!), сахар и соль.

4. Перемешайте сухие ингредиенты ложкой или венчиком.

5. В смесь сухих ингредиентов добавьте яйцо, влейте молоко и подсолнечное рафинированное масло.

6. Венчиком быстро вымешайте однородное тесто, похожее по консистенции и цвету на растопленный шоколад.

7. Разложите шоколадное тесто в чашки, занимая не более половины объема каждой из них. Объем используемой мною чашки составляет 230 мл.

8. Поставьте чашки в микроволновку. Готовьте шоколадные кексы 3 минуты при мощности 800W.

9. Шоколадные кексы сильно поднимаются во время выпечки и не опадают. Дайте шоколадным кексам остыть. Кстати, эти шоколадные кексы также хороши в теплом виде.

10. Подавайте шоколадные кексы в чашках. По желанию кексы можно полить сгущенкой, так мякиш будет более сочным!

Приятного аппетита!

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