Рецепт дня: шоколадный кекс в микроволновке

Очень вкусный, мягенький мякиш с изумительной бархатистой текстурой и насыщенным ароматом шоколада - все это вы получите, потратив всего лишь 10 минут, ведь готовится такой шоколадный кекс в микроволновке!
1. Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шоколадного кекса в микроволновке.
2. Муку просейте в миску вместе с разрыхлителем.
3. В просеянную муку всыпьте какао-порошок (не устану повторять, какао всегда используйте качественное!), сахар и соль.
4. Перемешайте сухие ингредиенты ложкой или венчиком.
5. В смесь сухих ингредиентов добавьте яйцо, влейте молоко и подсолнечное рафинированное масло.
6. Венчиком быстро вымешайте однородное тесто, похожее по консистенции и цвету на растопленный шоколад.
7. Разложите шоколадное тесто в чашки, занимая не более половины объема каждой из них. Объем используемой мною чашки составляет 230 мл.
8. Поставьте чашки в микроволновку. Готовьте шоколадные кексы 3 минуты при мощности 800W.
9. Шоколадные кексы сильно поднимаются во время выпечки и не опадают. Дайте шоколадным кексам остыть. Кстати, эти шоколадные кексы также хороши в теплом виде.
10. Подавайте шоколадные кексы в чашках. По желанию кексы можно полить сгущенкой, так мякиш будет более сочным!