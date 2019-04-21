Рецепт дня: Рыбный суп-рагу

Этот суп-рагу идеально подойдет на Вербное воскресенье.

По сути этот густой, сытный и полезный суп даже для взрослых является полноценным обедом в одной тарелке. Так что, если ваш ребенок привык есть на обед и первое, и второе, одна тарелка этого супа-рагу - и он будет совершенно удовлетворен. Не расстраивайтесь, если не найдете фенхель - просто готовьте без него, увеличив количество сладкого перца.

ИНГРЕДИЕНТЫ

1 /2 л рыбного или овощного бульона

400 г филе рыбы (окуня, сайды или лосося)

1 средняя луковица

1 кочанчик фенхеля

1 маленький кабачок

1 средний красный или желтый сладкий перец

2 крупных помидора

2 зубчика чеснока

2 ст. л. оливкового масла

1 лавровый лист

1/2 ч. л. сухого тимьяна

соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Очистите овощи, у фенхеля удалите поврежденные верхние листья. Нарежы луковицу полукольцами, кабачок и помидоры - кубиками, фенхель и перец-соломкой, филе рыбы - крупными кусками.

Разогрейте оливковое масло в глубоком сотейнике с толстым дном, положи лук и обжарьте на среднем огне до золотистого цвета, 10 мин. Добавьте фенхель, кабачок, перец и мелко нарезанный чеснок. Тушите все вместе примерно 5 мин.

Положите помидоры, рыбу, перемешайте, посолите, готовьте 10 мин. Затем влейте бульон, добавьте лавровый лист и тимьян.

Варите суп, не допуская сильного кипения, 15-20 мин. Подавайте горячим.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!