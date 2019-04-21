Скачать
Воскресенье, 21.04.2019
Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)
Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)
МИД Канады обещают поддерживать реформы в Украине
МИД Канады обещают поддерживать реформы в Украине
Кроуфорд победил Хана техническим нокаутом
Кроуфорд победил Хана техническим нокаутом
Сегодня отмечают Вербное воскресенье: Что нельзя делать в День входа Иисуса Христоса
Сегодня отмечают Вербное воскресенье: Что нельзя делать в День входа Иисуса Христоса

Рецепт дня: Рыбный суп-рагу

Смотрите фото (4)
Рецепт дня: Рыбный суп-рагу
07:27 Сегодня Телеграф

Этот суп-рагу идеально подойдет на Вербное воскресенье.

По сути этот густой, сытный и полезный суп даже для взрослых является полноценным обедом в одной тарелке. Так что, если ваш ребенок привык есть на обед и первое, и второе, одна тарелка этого супа-рагу - и он будет совершенно удовлетворен. Не расстраивайтесь, если не найдете фенхель - просто готовьте без него, увеличив количество сладкого перца.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 1 /2 л рыбного или овощного бульона
  • 400 г филе рыбы (окуня, сайды или лосося)
  • 1 средняя луковица
  • 1 кочанчик фенхеля
  • 1 маленький кабачок
  • 1 средний красный или желтый сладкий перец
  • 2 крупных помидора
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 лавровый лист
  • 1/2 ч. л. сухого тимьяна
  • соль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Очистите овощи, у фенхеля удалите поврежденные верхние листья. Нарежы луковицу полукольцами, кабачок и помидоры - кубиками, фенхель и перец-соломкой, филе рыбы - крупными кусками.

Рецепт дня: постный пирог со шпинатом

Разогрейте оливковое масло в глубоком сотейнике с толстым дном, положи лук и обжарьте на среднем огне до золотистого цвета, 10 мин. Добавьте фенхель, кабачок, перец и мелко нарезанный чеснок. Тушите все вместе примерно 5 мин.

Рецепт дня: овощной салат с рисом

Положите помидоры, рыбу, перемешайте, посолите, готовьте 10 мин. Затем влейте бульон, добавьте лавровый лист и тимьян.

Рецепт дня: рисовые блинчики с грибами

Варите суп, не допуская сильного кипения, 15-20 мин. Подавайте горячим. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Рецепты, Рецепт дня, рыбный суп-рагу, рыбный суп, Вкусное блюдо, Блюдо на Вербное воскресенье.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беринчик решением судей победил Аракаву
02 Беринчик - Аракава: события боя
03 Суд не удовлетворил иск о снятии Зеленского с выборов
04 Выборы 2019: Суд рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата Зеленского
05 Денис Беринчик – Нихито Аракава: видеотрансляция вечера бокса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В ДТП попала Жена &quot;радикала&quot; Мосийчука
В ДТП попала Жена "радикала" Мосийчука
В оккупированном Крыму выпал снег
В оккупированном Крыму выпал снег
В Индии слон напал на людей
В Индии слон напал на людей
Рецепт дня: Рыбный суп-рагу
Рецепт дня: Рыбный суп-рагу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь