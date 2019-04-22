Рецепт дня: Постные зразы с рыбой

Попробуйте поэкспериментировать с начинкой, хорошо добавить вареное яйцо, натертое на терке - в скоромном варианте блюда.

Во время Великого Поста лишь два раза благословляется вкушать рыбу — на Благовещенье и на Вербное воскресенье, эти постные зразы с лососем прекрасно подойдут для разнообразия постного стола в праздничные дни. Зразы получаются очень вкусными, с классическим картофельным тестом и насыщенной пикантной начинкой. Они не прилипают при жарке и не разваливаются — рецепт действительно удачен. Мы рекомендуем их не только в пост!

Ингредиенты

0,5 кг рыбы

2 луковицы

1 кг картофеля

3-4 ст.л. муки

соль, сахар, черный перец масло рафинированное для жарки

Приготовление

1 Картофель почистить, нарезать и отварить. Часто для постных картофельных зраз картофель рекомендуют отваривать на пару или в мундире, чтобы тесто было более тугое, для этого рецепта я бы порекомендовала отварить картофель в воде, но воду сливать сразу после того как картошка хорошо сварится. Мне нравится когда тесто у зраз не очень крутое, но упруго-мягкое.

2 Лук измельчить

3 Поджарить до золотистого цвета

4 Рыбу отварить в соленой воде до готовности

5 Охлажденную рыбу разделить на кусочки

6 Добавить лук

7 Хорошо посолить и поперчить, перемешать.

8 Отваренный картофель еще теплым тщательно размять. Пюре должно быть мягкое, но не растекающееся, посолить (около 0,5-0,7 ч.л. соли), добавить сахар 0,7 ч.л. Не бойтесь добавлять в тесто сахар, это очень обогащает вкусовую гамму и в особенности в сочетании с пикантной начинкой.

9 Добавить 3-4 ст. л. муки

10 Вымешать картофельное тесто

11 Смоченными водой руками (это делается чтобы тесто не липло к рукам) отщипнуть 1-1,5 ст. л. теста сформировать блинчик толщиной 1 см

12 Выложить 1,5 ч.л. начинки

13 Сформировать пирожок

14 Обязательно перед жаркой обвалять в муке (если зразы жарить без обсыпки мукой они будут сильно прилипать)

15 Поджарить на промасленной маслом сковороде на среднем огне примерно по 5 мин на каждой стороне до румяной корочки

16 Подавать теплыми или холодными.

Приятного аппетита!