Рецепт дня: постные свекольные котлеты

Этот рецепт, на удивление, оказался невероятно вкусным, так что очень советую попробовать приготовить это простое веганское блюдо.

Простое блюдо для особенных случаев! Можно ли в пост есть котлеты? - Да, можно, если это котлеты свекольные рецепт не содержащий ни грамма мяса! Такие вот постные свекольные котлеты предлагаются вашему вниманию.

Вегетарианские или постные свекольные котлеты - рецепт славянской кухни, который, нам на удивление, оказался невероятно вкусным, так что очень советуем попробовать приготовить это простое веганское блюдо. Готовится оно совсем не сложно и является отличной альтернативой мясным котлетам во время поста, а также прекрасным самостоятельным основным блюдом.

Ингредиенты

Манка 1 ст. ложка

Свекла 200 гр.

Растительное масло 1 ст. ложка

Панировочные сухари 10 гр.

Соль по вкусу

Приготовление

1 Отварную свеклу очистить и пропустить через мясорубку.

2 Переложить в кастрюлю полученную массу, где уже налито растительное масло. Всыпать манку, все перемешать.

3 Поставить на огонь разогреваться до тех пор, пока масса не загустеет.

4 Затем остудить ее и сформировать котлеты.

5 Каждую котлету обвалять в сухарях и поджарить в раст.масле до готовности.

Приятного аппетита!