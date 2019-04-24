Творожная пасха: рецепт пасхи от Тины Кароль

Знаменитая украинская певица Тина Кароль поделилась семейными секретами приготовления традиционного блюда на Пасху.

Перед Пасхой все украинские хозяйки ищут лучший рецепт ароматной пасхи.

Как артистка призналась в Facebook-заметке, она получила этот рецепт от своей мамы. Ежегодно Тина Кароль воспроизводит его на своей кухне и считает творожную пасху своим шедевром.

Своим истинным шедевром считаю творожную пасху, рецепт которой мне достался от мамы. Готовится она по традиционному рецепту, но с добавлением орехов и сухофруктов, – рассказала Тина Кароль, добавив фото с сыном Вениамином.

Ингредиенты

1 кг сыра,

1 стакан сливок 10% жирности,

5 яиц,

2 стакана сахара,

1 пачка сливочного масла;

по 100 г изюма (светлых), грецких орехов, цукатов;

1 пакетик ванильного сахара,

цедра 1 лимона.

Как приготовить творожную пасху на Пасху: рецепт от Тины Кароль

1. Отделите желтки от белков и взбейте их. Добавьте к полученной массе сливки и доведите до кипения в кастрюле с толстым дном, постоянно помешивая. Оставьте жидкость остывать.

2. Обжарьте орехи на сухой сковороде, а изюм вымойте и высушите. Натрите цедру одного лимона.

3. В охлажденную массу положите творог, сливочное масло и тщательно все разотрите. Затем добавьте изюм, цукаты, орехи, лимонную цедру и ванильный сахар, все хорошо перемешайте.

4. Смесь выложите в форму, покрытую двумя слоями влажной марли и поставьте в холодильник на 12 часов. Готовую пасху можно украсить цукатами, глазурью, посыпками.