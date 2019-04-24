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Творожная пасха: рецепт пасхи от Тины Кароль

Творожная пасха: рецепт пасхи от Тины Кароль
11:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Знаменитая украинская певица Тина Кароль поделилась семейными секретами приготовления традиционного блюда на Пасху.

Перед Пасхой все украинские хозяйки ищут лучший рецепт ароматной пасхи.

Как артистка призналась в Facebook-заметке, она получила этот рецепт от своей мамы. Ежегодно Тина Кароль воспроизводит его на своей кухне и считает творожную пасху своим шедевром.

Своим истинным шедевром считаю творожную пасху, рецепт которой мне достался от мамы. Готовится она по традиционному рецепту, но с добавлением орехов и сухофруктов, – рассказала Тина Кароль, добавив фото с сыном Вениамином.

Ингредиенты

  • 1 кг сыра,
  • 1 стакан сливок 10% жирности,
  • 5 яиц,
  • 2 стакана сахара,
  • 1 пачка сливочного масла;
  • по 100 г изюма (светлых), грецких орехов, цукатов;
  • 1 пакетик ванильного сахара,
  • цедра 1 лимона.

Как приготовить творожную пасху на Пасху: рецепт от Тины Кароль

1. Отделите желтки от белков и взбейте их. Добавьте к полученной массе сливки и доведите до кипения в кастрюле с толстым дном, постоянно помешивая. Оставьте жидкость остывать.

2. Обжарьте орехи на сухой сковороде, а изюм вымойте и высушите. Натрите цедру одного лимона.

Пасхальные традиции: как правильно подготовится

3. В охлажденную массу положите творог, сливочное масло и тщательно все разотрите. Затем добавьте изюм, цукаты, орехи, лимонную цедру и ванильный сахар, все хорошо перемешайте.

4. Смесь выложите в форму, покрытую двумя слоями влажной марли и поставьте в холодильник на 12 часов. Готовую пасху можно украсить цукатами, глазурью, посыпками.

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