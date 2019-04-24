Творожная пасха: рецепт пасхи от Тины Кароль

Перед Пасхой все украинские хозяйки ищут лучший рецепт ароматной пасхи.
Как артистка призналась в Facebook-заметке, она получила этот рецепт от своей мамы. Ежегодно Тина Кароль воспроизводит его на своей кухне и считает творожную пасху своим шедевром.
Своим истинным шедевром считаю творожную пасху, рецепт которой мне достался от мамы. Готовится она по традиционному рецепту, но с добавлением орехов и сухофруктов, – рассказала Тина Кароль, добавив фото с сыном Вениамином.
Ингредиенты
Как приготовить творожную пасху на Пасху: рецепт от Тины Кароль
1. Отделите желтки от белков и взбейте их. Добавьте к полученной массе сливки и доведите до кипения в кастрюле с толстым дном, постоянно помешивая. Оставьте жидкость остывать.
2. Обжарьте орехи на сухой сковороде, а изюм вымойте и высушите. Натрите цедру одного лимона.
3. В охлажденную массу положите творог, сливочное масло и тщательно все разотрите. Затем добавьте изюм, цукаты, орехи, лимонную цедру и ванильный сахар, все хорошо перемешайте.
4. Смесь выложите в форму, покрытую двумя слоями влажной марли и поставьте в холодильник на 12 часов. Готовую пасху можно украсить цукатами, глазурью, посыпками.