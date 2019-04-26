Рецепт дня: постное рисовое мороженое с черникой

Хотите удивить своих родных и близких? Приготовьте это вкусное и необычное мороженое! Мой супруг даже не догадался, что в составе присутствует рис! Вместо черники можно взять любые другие ягоды!
Мороженое не приторное и отлично сочетается с любым соусом, ягодами, вареньем или фруктами! Можно просто посыпать орешками и шоколадом ! полезное и вкусное лакомство)
Ингредиенты
Приготовление
1 Рис промыть, залить водой и варить на среднем огне до готовности, даже лучше дольше, пока рис не начнет развариваться. Рис должен получится жидким, но крахмалистым.
2. Извлеките из кардамона зерна и истолчите их.
3. В горячей рис добавляем рис, кардамон. Все перемешиваем до растворения сахара.
4. Всыпаем замороженные ягоды.
5. Тщательно пробиваем массу блендером.
6. Перекладываем массу в контейнер и убираем в морозилку.
7. Каждые полчаса массу прибиваем блендером, когда станет трудно пробивать, то перемешиваем ложкой.
8. Оставляем массу еще на час и можно подавать.
Приятного аппетита!