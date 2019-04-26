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Рецепт дня: постное рисовое мороженое с черникой

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Рецепт дня: постное рисовое мороженое с черникой
08:09 Сегодня Телеграф

Мороженое невероятно вкусное, готовится элементарно, а в результате никакой химии, кристаллов, и всяких неудобств.

Хотите удивить своих родных и близких? Приготовьте это вкусное и необычное мороженое! Мой супруг даже не догадался, что в составе присутствует рис! Вместо черники можно взять любые другие ягоды!

Мороженое не приторное и отлично сочетается с любым соусом, ягодами, вареньем или фруктами! Можно просто посыпать орешками и шоколадом ! полезное и вкусное лакомство)

Ингредиенты

  • рис круглый мистраль "кубань" — 100 гр
  • вода — 500 мл.
  • сахар — 150-200 гр
  • кардамон — 2-4 коробочки
  • ягоды замороженные (у меня черника) — 150 гр

Приготовление

1 Рис промыть, залить водой и варить на среднем огне до готовности, даже лучше дольше, пока рис не начнет развариваться. Рис должен получится жидким, но крахмалистым.

2. Извлеките из кардамона зерна и истолчите их.

3. В горячей рис добавляем рис, кардамон. Все перемешиваем до растворения сахара.

4. Всыпаем замороженные ягоды.

5. Тщательно пробиваем массу блендером.

6. Перекладываем массу в контейнер и убираем в морозилку.

7. Каждые полчаса массу прибиваем блендером, когда станет трудно пробивать, то перемешиваем ложкой.

8. Оставляем массу еще на час и можно подавать.

Приятного аппетита!

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