Рецепт дня: постное рисовое мороженое с черникой

Мороженое невероятно вкусное, готовится элементарно, а в результате никакой химии, кристаллов, и всяких неудобств.

Хотите удивить своих родных и близких? Приготовьте это вкусное и необычное мороженое! Мой супруг даже не догадался, что в составе присутствует рис! Вместо черники можно взять любые другие ягоды!

Мороженое не приторное и отлично сочетается с любым соусом, ягодами, вареньем или фруктами! Можно просто посыпать орешками и шоколадом ! полезное и вкусное лакомство)

Ингредиенты

рис круглый мистраль "кубань" — 100 гр

вода — 500 мл.

сахар — 150-200 гр

кардамон — 2-4 коробочки

ягоды замороженные (у меня черника) — 150 гр

Приготовление

1 Рис промыть, залить водой и варить на среднем огне до готовности, даже лучше дольше, пока рис не начнет развариваться. Рис должен получится жидким, но крахмалистым.

2. Извлеките из кардамона зерна и истолчите их.

3. В горячей рис добавляем рис, кардамон. Все перемешиваем до растворения сахара.

4. Всыпаем замороженные ягоды.

5. Тщательно пробиваем массу блендером.

6. Перекладываем массу в контейнер и убираем в морозилку.

7. Каждые полчаса массу прибиваем блендером, когда станет трудно пробивать, то перемешиваем ложкой.

8. Оставляем массу еще на час и можно подавать.

Приятного аппетита!