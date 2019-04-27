Рецепт дня: творожные куличики

Вкусные маленькие творожные куличики.

Тесто замешивается просто, долго с ним возиться не нужно. Такие куличики я пеку своим деткам, они их съедают полностью, ничего не оставляют. Приятного вам аппетита и всех с наступающей Пасхой!

Ингридиенты:

Для теста:

Творог - 200 г

Яйца - 2 шт.

Молоко - 200 мл

Масло сливочное - 50 г

Дрожжи сухие - 2 ч. л.

Сахар - 100-150 г

Соль - 1/2 ч. л.

Мука - 550-600 г

Изюм - 100 г

Для глазури:

Яичный белок - 2 шт.

Сахарная пудра - 200 г

Сок лимона - 1 ст. л.

Приготовление:

1. Растворить в теплом молоке дрожжи.

2. Смешать в миске творог, яйца, соль, сахар, растопленное сливочное масло. Добавить эту смесь в молоко с дрожжами.

3. Смешать муку с промытым и обсушенным изюмом. Всыпать постепенно муку и замесить тесто.

4. Вымесить тесто на присыпанной мукой поверхности. Накрыть тесто полотенцем и дать подойти в теплом месте, около 1,5 часа. Обмять тесто и дать снова подойти, около 40 минут.

5. Разделать тесто на кусочки, выложить в смазанные растительным маслом формочки.

6. Оставить на столе чтобы тесто поднялось. Выпекаем творожные куличики в заранее разогретой духовке до 180 градусов, около 20 минут. Вынимаем и даем остыть.

7. Взбить белок, добавив частями сахарную пудру. Добавить сок лимона.

8. Окунуть куличики в глазурь и посыпать посыпкой.

Приятного вам аппетита!