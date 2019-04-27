Рецепт дня: творожные куличики

Тесто замешивается просто, долго с ним возиться не нужно. Такие куличики я пеку своим деткам, они их съедают полностью, ничего не оставляют. Приятного вам аппетита и всех с наступающей Пасхой!
Ингридиенты:
Для теста:
Для глазури:
Приготовление:
1. Растворить в теплом молоке дрожжи.
2. Смешать в миске творог, яйца, соль, сахар, растопленное сливочное масло. Добавить эту смесь в молоко с дрожжами.
3. Смешать муку с промытым и обсушенным изюмом. Всыпать постепенно муку и замесить тесто.
4. Вымесить тесто на присыпанной мукой поверхности. Накрыть тесто полотенцем и дать подойти в теплом месте, около 1,5 часа. Обмять тесто и дать снова подойти, около 40 минут.
5. Разделать тесто на кусочки, выложить в смазанные растительным маслом формочки.
6. Оставить на столе чтобы тесто поднялось. Выпекаем творожные куличики в заранее разогретой духовке до 180 градусов, около 20 минут. Вынимаем и даем остыть.
7. Взбить белок, добавив частями сахарную пудру. Добавить сок лимона.
8. Окунуть куличики в глазурь и посыпать посыпкой.
Приятного вам аппетита!