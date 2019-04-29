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Рецепт дня: сосиски в лаваше с сыром (на сковороде)

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Рецепт дня: сосиски в лаваше с сыром (на сковороде)
09:16 Сегодня Телеграф

Жареные по этому рецепту сосиски с сырной начинкой в лаваше - невероятно вкусные пирожки на семейный завтрак, перекус.

Их можно взять с собой на дачу, пикник или прогулку. Если в вашей семье есть дети или подростки, и они такие же любители фастфуда, как и мы, то это блюдо им так понравится, что вам придется готовить его часто.

Сосиски в лаваше с сыром, жаренные на сковороде, - питательное, простое и очень вкусное блюдо, которое можно приготовить за несколько минут. Отличный вариант сытного перекуса на скорую руку. Попробуйте!

Ингредиенты

  • Лаваш - 2 листа (160 г)
  • Сосиски - 4 шт. (350 г)
  • Сыр тостовый - 1 упаковка (150 г, 8 ломтиков)
  • Масло растительное - 1 ст. ложка
  • Салат латук (для подачи, по желанию) - 2-3 листа

Приготовление

1 Листы лаваша разрежьте пополам. Должно получиться 4 полоски шириной, которая соответствует длине сосисок.

2 Если в этом есть необходимость, очистите сосиски от оболочки. По всей длине сосисок сделайте 5-6 неглубоких поперечных надрезов.

3 Смажьте сковороду растительным маслом и разогрейте на среднем огне. В разогретую сковороду выложите сосиски и обжарьте 4-5 минут, с двух сторон, чтобы они прогрелись и слегка

4 Пластинки сыра извлеките из упаковки. На один край полоски лаваша выложите 2 пластинки сыра.

5 На сыр выложите обжаренную сосиску и сверните лаваш в рулет. Повторите процесс с оставшимся лавашом, сосисками и сыром.

6 Вновь разогрейте сковороду, в которой обжаривались сосиски, на среднем огне. 

Выложите сосиски в лаваше на сковороду и обжарьте 2-3 минуты, со всех сторон, до золотистого цвета. Тарелку для подачи выстелите салатными листами, сверху выложите сосиски в лаваше с сыром и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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