Приготовление сочных львовских сырников, рецепт от Ольги Сумской

Актриса Ольга Сумская, кроме потрясающей карьеры, является еще и прекрасным кулинаром и блогером. В разгар пасхальных праздников звезда решила раскрыть свой секрет приготовления львовского сырника.
Поэтому актриса не устояла от многочисленных сообщений и рассказала, как каждая хозяйка может сделать львовский сырник на своей кухне.
"Христос Воскрес! Друзья, получила сотни сообщений, чтобы я поделилась рецептиком львовского сырника. Выполняю", – написала Ольга Сумская.
Как приготовить львовский сырник рецепт Ольги Сумской
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Христос Воскрес!Друзі,отримала сотні смс,аби я поділилася рецептиком Львівського сирника!Виконую:жирний домашній сир 1кг(або із супермаркету жирність 15*)змішати з домашніми яйцями(5шт),ваніль,цукор за смаком,додати родзинки різних сортів(світлі і темні) і порізану курагу,викласти у форми,змащені вершковим маслом(можна дві одночасно) і випікати 1-1,5 години при темп.180*.Глазур:я розтопила дві плитки чорного шоколаду(або шоколадні цукерки,які є),додала столову ложку міцної вишневої наливки,дві столові ложки вершків,на малому вогні ретельно мішати,бо воно одразу загускає...Як готовий сирник спікся і вистиг,покриваємо шоколадною помадкою,смажимо грецькі горішки і перемелюємо трохи у м‘ясорубці і посипаємо сирник!Аромат і смак неймовірний!Смачного всім,друзі! А як @vitaliyborysyuk куштував Львівський сирник,дивіться у сторіс прямо зараз!
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Сыр выколотить до однородной массы (чтобы не было комочков). Добавить в него яйца, сахар и ваниль. Взбивать до полного растворения сахара. Перед выпеканием попробуйте массу на вкус и при необходимости еще подсластите сырник.
2. В сыр добавьте изюма по вкусу и измельченную курагу. Все тщательно перемешайте.
3. Распределите сыр на две небольшие сковородки для выпечки (желательно круглые). Пеките львовский сырник в течение 1-1,5 часа при температуре 180 градусов.
4. После приготовления полейте сырник шоколадной глазурью. Украсьте десерт орехами или сухофруктами.