Скачать
Понедельник, 29.04.2019
ВМС Украины празднуют 101 год своего существования
ВМС Украины празднуют 101 год своего существования
Готовилось "жестокое нападение": спецслужбы Франции предотвратили теракт
Готовилось "жестокое нападение": спецслужбы Франции предотвратили теракт
Верняев рассказал о подготовке к Олимпиаде-2020
Верняев рассказал о подготовке к Олимпиаде-2020
Приготовление сочных львовских сырников, рецепт от Ольги Сумской
Приготовление сочных львовских сырников, рецепт от Ольги Сумской

Приготовление сочных львовских сырников, рецепт от Ольги Сумской

Приготовление сочных львовских сырников, рецепт от Ольги Сумской
14:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

По словам Ольги Сумской, поделиться рецептом ее просили подписчики блога.

Актриса Ольга Сумская, кроме потрясающей карьеры, является еще и прекрасным кулинаром и блогером. В разгар пасхальных праздников звезда решила раскрыть свой секрет приготовления львовского сырника.

Поэтому актриса не устояла от многочисленных сообщений и рассказала, как каждая хозяйка может сделать львовский сырник на своей кухне.

"Христос Воскрес! Друзья, получила сотни сообщений, чтобы я поделилась рецептиком львовского сырника. Выполняю", – написала Ольга Сумская.

Как приготовить львовский сырник рецепт Ольги Сумской 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Христос Воскрес!Друзі,отримала сотні смс,аби я поділилася рецептиком Львівського сирника!Виконую:жирний домашній сир 1кг(або із супермаркету жирність 15*)змішати з домашніми яйцями(5шт),ваніль,цукор за смаком,додати родзинки різних сортів(світлі і темні) і порізану курагу,викласти у форми,змащені вершковим маслом(можна дві одночасно) і випікати 1-1,5 години при темп.180*.Глазур:я розтопила дві плитки чорного шоколаду(або шоколадні цукерки,які є),додала столову ложку міцної вишневої наливки,дві столові ложки вершків,на малому вогні ретельно мішати,бо воно одразу загускає...Як готовий сирник спікся і вистиг,покриваємо шоколадною помадкою,смажимо грецькі горішки і перемелюємо трохи у м‘ясорубці і посипаємо сирник!Аромат і смак неймовірний!Смачного всім,друзі! А як @vitaliyborysyuk куштував Львівський сирник,дивіться у сторіс прямо зараз!

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)  

Ингредиенты:

  • 1 кг творога,
  • 5 яиц,
  • ванильный сахар,
  • сахар (по вкусу),
  • изюм, курага.

Приготовление:

1. Сыр выколотить до однородной массы (чтобы не было комочков). Добавить в него яйца, сахар и ваниль. Взбивать до полного растворения сахара. Перед выпеканием попробуйте массу на вкус и при необходимости еще подсластите сырник.

Рецепт дня: Итальянский кулич "Панеттоне" (Видео)

2. В сыр добавьте изюма по вкусу и измельченную курагу. Все тщательно перемешайте.

3. Распределите сыр на две небольшие сковородки для выпечки (желательно круглые). Пеките львовский сырник в течение 1-1,5 часа при температуре 180 градусов.

4. После приготовления полейте сырник шоколадной глазурью. Украсьте десерт орехами или сухофруктами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рецепты, Знаменитости, Кулинария, Ольга Сумская, Сырники, Вкусные рецепты, Львовские сырники.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 29 апреля – День Ирины Рассадницы
02 День ангела Ирины: значение имени и поздравления
03 Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
04 Красивые СМС поздравления с днем рождения на 29 апреля
05 Погода на неделю: в Украину идет похолодание и дожди
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Степан Кубив предложил проект транзита Китай-ЕС через Украину
Степан Кубив предложил проект транзита Китай-ЕС через Украину
Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
В понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява
Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява
Полякова показала бесконечные ноги в смелом наряде
Полякова показала бесконечные ноги в смелом наряде
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь