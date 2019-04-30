Рецепт дня: лапша со свининой и овощами

Лапша со свининой и овощами - это сытное блюдо, которое совершенно не сложно приготовить. За счет того, что в блюдо добавляются овощи, оно получается очень ароматным и привлекательным на вид.
Ингредиенты
Приготовление
1 Свинину вымоем и нарежем кусочками среднего размера.
2 Овощи почистим. Нарежем лук кубиками. Морковь натрём на терке. Болгарский перец нарежем соломкой.
3 На сковороде разогреем 20 мл растительного масла, выложим мясо и обжарим его в течение 3-4 минут на среднем огне.
4 На другой сковороде разогреем 20 мл растительного масла, выложим овощи и обжарим их в течение 2 минут на среднем огне.
5 Добавим овощи к мясу.
6 Вольём соевый соус. Перемешаем.
7 Лапшу отварим в течение 4 минут (для указанного количества лапши нужно взять не менее 1,5 л воды). Затем отключим огонь и дадим ей постоять еще 5 минут.
8 В дуршлаге промоем лапшу, дадим воде стечь.
9 Выложим лапшу к мясу и овощам. Хорошо перемешаем.
10 Выложим лапшу со свининой и овощами на блюдо, сверху выложим кунжут. По желанию кунжут можно предварительно обжарить на раскаленной сковороде в течение 20 секунд.
Приятного аппетита!