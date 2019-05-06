Рецепт дня: картофельные рулетики с грибами

Рекомендую всем приготовить вкусное блюдо из картофеля и грибов. Готовится это блюдо без яиц, без мяса и без сыра, из самых простых ингредиентов, а получается очень вкусно и сытно. Рецепт картофельных рулетиков с грибами, в томатном соусе, - на обед, ужин и даже на праздничный стол!
Ингредиенты
Приготовление
1 Картофель нарезаем кусочками и отправляем его вариться.
2 Лук мелко нарезаем.
3 Нарезаем грибы.
4 Картофель варим до мягкости (20-25 минут после закипания) и разминаем до однородности, предварительно слив всю воду. Оставляем картофельное пюре остывать до теплого состояния.
5 Обжариваем грибы и лук на растительном масле до готовности (до прозрачности лука и пока не выпарится влага из грибов), солим по вкусу.
6 Пока грибы с луком и картофель остывают, готовим заливку: в отдельной емкости смешиваем томатную пасту, соль и сахар (количество соли и сахара можно регулировать на свой вкус), прованские травы; заливаем кипяченой водой.
7 Замешиваем картофельное тесто: в теплый картофель добавляем растительное масло и муку, хорошо вымешиваем.
8 Стол выстилаем пищевой пленкой, немного смазанной маслом, и выкладываем картофельное тесто в виде прямоугольника. На пласт картофельного теста выкладываем слой грибов.
9 С помощью пищевой пленки заворачиваем рулет.
10 Картофельный рулет с грибами нарезаем кусочками и размещаем их вертикально в форме, смазанной маслом. Заливаем картофельные рулетики приготовленной томатной заливкой. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25 минут.
Картофельные рулетики с грибами готовы. Блюдо посыпаем свежим укропом и подаем к столу.
Приятного аппетита!