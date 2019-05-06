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Рецепт дня: картофельные рулетики с грибами

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Рецепт дня: картофельные рулетики с грибами
07:57 Сегодня Телеграф

Нежные и в то же время сытные рулетики из картофельного теста с грибной начинкой.

Рекомендую всем приготовить вкусное блюдо из картофеля и грибов. Готовится это блюдо без яиц, без мяса и без сыра, из самых простых ингредиентов, а получается очень вкусно и сытно. Рецепт картофельных рулетиков с грибами, в томатном соусе, - на обед, ужин и даже на праздничный стол!

Ингредиенты

  • Картофель - 400 г
  • Грибы шампиньоны - 300 г
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Мука - 300 г
  • Масло растительное - 70 г
  • Томатная паста - 2 ст. ложки
  • Соль - 1 ч. ложка
  • Сахар - 1 ч. ложка
  • Прованские травы сухие - 1 ч. ложка
  • Укроп свежий (для подачи) - 1 пучок
  • Вода кипяченая – 200 мл

Приготовление

1 Картофель нарезаем кусочками и отправляем его вариться.

2 Лук мелко нарезаем.

3 Нарезаем грибы.

4 Картофель варим до мягкости (20-25 минут после закипания) и разминаем до однородности, предварительно слив всю воду. Оставляем картофельное пюре остывать до теплого состояния.

5 Обжариваем грибы и лук на растительном масле до готовности (до прозрачности лука и пока не выпарится влага из грибов), солим по вкусу.

6 Пока грибы с луком и картофель остывают, готовим заливку: в отдельной емкости смешиваем томатную пасту, соль и сахар (количество соли и сахара можно регулировать на свой вкус), прованские травы; заливаем кипяченой водой.

7 Замешиваем картофельное тесто: в теплый картофель добавляем растительное масло и муку, хорошо вымешиваем.

8 Стол выстилаем пищевой пленкой, немного смазанной маслом, и выкладываем картофельное тесто в виде прямоугольника. На пласт картофельного теста выкладываем слой грибов.

9 С помощью пищевой пленки заворачиваем рулет.

10 Картофельный рулет с грибами нарезаем кусочками и размещаем их вертикально в форме, смазанной маслом. Заливаем картофельные рулетики приготовленной томатной заливкой. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25 минут. 

Картофельные рулетики с грибами готовы. Блюдо посыпаем свежим укропом и подаем к столу.

Приятного аппетита!

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