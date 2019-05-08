Рецепт дня: абрикосовый пирог

Ждете гостей или просто решили попить чайку? Отличный рецепт абрикосового пирога! Легкий в приготовлении, вкусный и очень воздушный! Главное, чтобы настроение было хорошим. :)
Из абрикосов можно приготовить массу всяких вкусных блюд, и вот пришла очередь пирогов. Яркий фрукт можно добавлять почти в любую выпечку: бисквитную, творожную – на выбор.
Ингредиенты
Приготовление
1 Яйца, абрикосы хорошо моем. Муку просеиваем.
2 В яйца добавляем сахар и хорошо взбиваем.
3 Не переставая взбивать, вводим растительное масло и заранее растопленное остывшее сливочное масло. Хоть пирог и абрикосовый, но пару капель ванили можно добавить.
4 Муку, крахмал и разрыхлитель тщательно смешиваем.
5 Соединяем яичную и мучную смесь. Перемешиваем миксером до однородности. Тесто получается по консистенции, как густая сметана.
6 Дно формы застилаем пергаментом, выливаем тесто в форму. Размер нашей формы - 26 см.
7 Вот теперь самое время аккуратно и красиво разложить сверху на тесто половинки абрикосов.
8 Выпекаем пирог с абрикосами в разогретой духовке при температуре 180 градусов. В нашей духовке абрикосовый пирог выпекался 35 минут.
Даем готовому пирогу остыть, пока все собираются к столу. :) Слегка присыпаем сахарной пудрой.
Получился самый летний абрикосовый пирог к чаю! Повторить легко, всегда отличный результат!
Приятного аппетита!