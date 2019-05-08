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Рецепт дня: абрикосовый пирог

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Рецепт дня: абрикосовый пирог
07:28 Сегодня Телеграф

Такой пирог будет хорош не только с абрикосами, также мы представляем его с черникой, с вишнями, с яблоками! Давайте скорее пробовать!

Ждете гостей или просто решили попить чайку? Отличный рецепт абрикосового пирога! Легкий в приготовлении, вкусный и очень воздушный! Главное, чтобы настроение было хорошим. :)

Из абрикосов можно приготовить массу всяких вкусных блюд, и вот пришла очередь пирогов. Яркий фрукт можно добавлять почти в любую выпечку: бисквитную, творожную – на выбор.

Ингредиенты

  • Абрикосы - 10-12 шт.
  • Яйца - 4 шт.
  • Масло сливочное - 100 г
  • Масло растительное - 3 ст. ложки
  • Сахар - 130 г
  • Мука - 165 г
  • Крахмал кукурузный - 65 г
  • Разрыхлитель - 1,5 ч. ложки
  • Ванильный экстракт - 3 капли
  • Сахарная пудра - для украшения

Приготовление

1 Яйца, абрикосы хорошо моем. Муку просеиваем.

2 В яйца добавляем сахар и хорошо взбиваем.

3 Не переставая взбивать, вводим растительное масло и заранее растопленное остывшее сливочное масло. Хоть пирог и абрикосовый, но пару капель ванили можно добавить.

4 Муку, крахмал и разрыхлитель тщательно смешиваем.

5 Соединяем яичную и мучную смесь. Перемешиваем миксером до однородности. Тесто получается по консистенции, как густая сметана.

6 Дно формы застилаем пергаментом, выливаем тесто в форму. Размер нашей формы - 26 см.

7 Вот теперь самое время аккуратно и красиво разложить сверху на тесто половинки абрикосов.

8 Выпекаем пирог с абрикосами в разогретой духовке при температуре 180 градусов. В нашей духовке абрикосовый пирог выпекался 35 минут.

Даем готовому пирогу остыть, пока все собираются к столу. :) Слегка присыпаем сахарной пудрой.

Получился самый летний абрикосовый пирог к чаю! Повторить легко, всегда отличный результат!

Приятного аппетита!

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