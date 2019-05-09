Рецепт дня: шампиньоны в кляре

Один из оригинальных способов приготовления шампиньонов - шампиньоны в кляре. Внутри сочный грибочек, а снаружи - вкусная хрустящая корочка.
Они, в такой вкусной "одежке" получаются довольно таки, сочные и аппетитные. Готовятся шампиньоны просто, и при этом, хорошая экономия времени. Это истинная находка для тех, кто любит грибы. Да и закуска отменная.
Ингредиенты
Приготовление
1 Шляпки отделяем от ножек, затем промываем. Ножки больше не понадобятся - можно их использовать для другого блюда.
2 Со шляпок снимаем кожицу, также срезаем нижнюю загнутую часть. Это нужно сделать обязательно, иначе грибы не расплющатся как нужно, а поломаются на кусочки.
3 Шляпку гриба выкладываем на разделочную доску пластинками вверх.
4 Придавливаем ее второй доской. Вначале медленно надавливаем, постепенно увеличивая усилие.
5 Шляпка должна расплющиться.
6 Так делаем со всеми шляпками. После чего шляпки присаливаем и посыпаем перцем.
7 Готовим кляр. Для этого соединяем яйцо, соевый соус, воду и муку.
8 Кляр должен получиться чуть гуще, чем тесто для блинчиков.
9 Обмакиваем шляпки в кляр.
10 На сковороде раскаляем растительное масло и обжариваем шляпки с двух сторон до румяной корочки.
11 Выкладываем шляпки на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.
Шампиньоны в кляре готовы.
Приятного аппетита!