Рецепт дня: шампиньоны в кляре

Грибы зажаренные целиком в хрустящей корочке – это незабываемый вкус.

Один из оригинальных способов приготовления шампиньонов - шампиньоны в кляре. Внутри сочный грибочек, а снаружи - вкусная хрустящая корочка.

Они, в такой вкусной "одежке" получаются довольно таки, сочные и аппетитные. Готовятся шампиньоны просто, и при этом, хорошая экономия времени. Это истинная находка для тех, кто любит грибы. Да и закуска отменная.

Ингредиенты

Шампиньоны крупные - 8 шт. (400 г)

Яйцо - 1 шт.

Мука - 100 г

Соевый соус - 1 ст. ложка

Масло растительное - 150 мл

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Вода - 45 мл (3 ст. ложки)

Приготовление

1 Шляпки отделяем от ножек, затем промываем. Ножки больше не понадобятся - можно их использовать для другого блюда.

2 Со шляпок снимаем кожицу, также срезаем нижнюю загнутую часть. Это нужно сделать обязательно, иначе грибы не расплющатся как нужно, а поломаются на кусочки.

3 Шляпку гриба выкладываем на разделочную доску пластинками вверх.

4 Придавливаем ее второй доской. Вначале медленно надавливаем, постепенно увеличивая усилие.

5 Шляпка должна расплющиться.

6 Так делаем со всеми шляпками. После чего шляпки присаливаем и посыпаем перцем.

7 Готовим кляр. Для этого соединяем яйцо, соевый соус, воду и муку.

8 Кляр должен получиться чуть гуще, чем тесто для блинчиков.

9 Обмакиваем шляпки в кляр.

10 На сковороде раскаляем растительное масло и обжариваем шляпки с двух сторон до румяной корочки.

11 Выкладываем шляпки на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

Шампиньоны в кляре готовы.

Приятного аппетита!