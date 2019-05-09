Скачать
Четверг, 09.05.2019
Порошенко: Потомки победителей нацизма защищают Украину от агрессии РФ
Порошенко: Не допустим еще одной масштабной войны в Европе
В Киеве проходит акция "Бессмертный полк"
В Киеве проходит акция "Бессмертный полк"
Усик рассказал о своей травме
Усик рассказал о своей травме
Кейт Миддлтон и принц Уильям принялись убирать пляж
Кейт Миддлтон и принц Уильям принялись убирать пляж

Рецепт дня: шампиньоны в кляре

Смотрите фото (8)
Рецепт дня: шампиньоны в кляре
08:49 Сегодня Телеграф

Грибы зажаренные целиком в хрустящей корочке – это незабываемый вкус.

Один из оригинальных способов приготовления шампиньонов - шампиньоны в кляре. Внутри сочный грибочек, а снаружи - вкусная хрустящая корочка.

Они, в такой вкусной "одежке" получаются довольно таки, сочные и аппетитные. Готовятся шампиньоны просто, и при этом, хорошая экономия времени. Это истинная находка для тех, кто любит грибы. Да и закуска отменная.

Ингредиенты

  • Шампиньоны крупные - 8 шт. (400 г)
  • Яйцо - 1 шт.
  • Мука - 100 г
  • Соевый соус - 1 ст. ложка
  • Масло растительное - 150 мл
  • Соль - по вкусу
  • Перец - по вкусу
  • Вода - 45 мл (3 ст. ложки)

Приготовление

1 Шляпки отделяем от ножек, затем промываем. Ножки больше не понадобятся - можно их использовать для другого блюда.

2 Со шляпок снимаем кожицу, также срезаем нижнюю загнутую часть. Это нужно сделать обязательно, иначе грибы не расплющатся как нужно, а поломаются на кусочки.

3 Шляпку гриба выкладываем на разделочную доску пластинками вверх.

4 Придавливаем ее второй доской. Вначале медленно надавливаем, постепенно увеличивая усилие.

5 Шляпка должна расплющиться.

6 Так делаем со всеми шляпками. После чего шляпки присаливаем и посыпаем перцем.

7 Готовим кляр. Для этого соединяем яйцо, соевый соус, воду и муку.

8 Кляр должен получиться чуть гуще, чем тесто для блинчиков.

9 Обмакиваем шляпки в кляр.

10 На сковороде раскаляем растительное масло и обжариваем шляпки с двух сторон до румяной корочки.

11 Выкладываем шляпки на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

Шампиньоны в кляре готовы.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Кулинария, Грибы, Шампиньоны, Вкусные рецепты, Блюда из грибов, Шампиньоны в кляре.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 9 мая – День Глафиры Горошницы
02 Лучшие короткие СМС-поздравления с 9 мая
03 Лучшие СМС поздравления с днем рождения на 9 мая
04 Инаугурация Зеленского: Парубий склоняется к дате 27 мая
05 Экс-президент Польши дал советы для Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ВСУ способны противостоять вооруженной угрозе России
ВСУ способны противостоять вооруженной угрозе РФ
Погода 9 мая: в Украине будет прохладно и продолжатся дожди
Погода 9 мая: Украину накроют дожди
Эскалация на Донбассе: за сутки - 11 обстрелов, один военный погиб, четверо ранены
Эскалация на Донбассе: один военный погиб, четверо ранены
Лучшие стихи и поздравления на 9 мая
Лучшие стихи и поздравления на 9 мая
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь