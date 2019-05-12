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Рецепт дня: жюльен с курицей и грибами

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Рецепт дня: жюльен с курицей и грибами
07:57 Сегодня Телеграф

Очень вкусное, праздничное блюдо. Нежное, сочное, ароматное!

Очень популярную закуску - жульен (или точнее жюльен) с курицей и грибами, можно приготовить на сковороде, примерно за полчаса, совершенно не напрягая себя приобретением кокотниц и доведением блюда до готовности в духовке. А получается так же вкусно!

Ингредиенты

  • 500 г куриного филе
  • 300 г шампиньонов
  • 200 г лука
  • 200 г сыра (твердого)
  • 300–350 г сливок (15–25%) или сметаны
  • 2 столовые ложки муки
  • соль
  • перец
  • растительное масло

Приготовление

1 Куриное филе отварить до готовности (варить около 20 минут после закипания).

2 Филе остудить. Мелко нарезать.

3 Лук мелко нарезать.

4 Грибы почистить. Мелко нарезать.

5 Обжарить лук на растительном масле.

6 Добавить грибы. Жарить до тех пор, пока не выкипит вся жидкость (около 10–15 минут).

7 Добавить филе. Посолить, поперчить. Перемешать. Снять с огня.

8 На сухой сковороде слегка обжарить муку.

9 Добавить сливки. Посолить, поперчить. Довести до кипения.

10 Добавить грибы и филе. Перемешать. Снять с огня.

11 Сыр натереть на крупной терке.

12 Выложить эту массу в кокотницы (небольшие жаропрочные формочки с ручкой, они бывают керамические и металлические).

13 Посыпать сыром (крышечкой не накрывать).

14 Поставить в духовку. Запекать при температуре 180 градусов до золотистого цвета (около 15 минут).

Приятного аппетита!

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