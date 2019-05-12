Рецепт дня: жюльен с курицей и грибами

Очень популярную закуску - жульен (или точнее жюльен) с курицей и грибами, можно приготовить на сковороде, примерно за полчаса, совершенно не напрягая себя приобретением кокотниц и доведением блюда до готовности в духовке. А получается так же вкусно!
Ингредиенты
Приготовление
1 Куриное филе отварить до готовности (варить около 20 минут после закипания).
2 Филе остудить. Мелко нарезать.
3 Лук мелко нарезать.
4 Грибы почистить. Мелко нарезать.
5 Обжарить лук на растительном масле.
6 Добавить грибы. Жарить до тех пор, пока не выкипит вся жидкость (около 10–15 минут).
7 Добавить филе. Посолить, поперчить. Перемешать. Снять с огня.
8 На сухой сковороде слегка обжарить муку.
9 Добавить сливки. Посолить, поперчить. Довести до кипения.
10 Добавить грибы и филе. Перемешать. Снять с огня.
11 Сыр натереть на крупной терке.
12 Выложить эту массу в кокотницы (небольшие жаропрочные формочки с ручкой, они бывают керамические и металлические).
13 Посыпать сыром (крышечкой не накрывать).
14 Поставить в духовку. Запекать при температуре 180 градусов до золотистого цвета (около 15 минут).
Приятного аппетита!