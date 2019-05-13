Рецепт дня: пломбир в домашних условиях

Настоящий пломбир, приготовленный в домашних условиях, получается гораздо вкуснее, чем магазинное мороженое.

Существует множество рецептов мороженого в домашних условиях – со сгущенкой, творожное, но самое простое, действительно, из взбитых сливок, при этом оно получается как настоящий пломбир.

Домашним пломбиром без опасения можно угощать даже самых маленьких сладкоежек, ведь вы наверняка знаете, что в его состав входят только качественные и свежие продукты.

Ингредиенты

Сливки 33% - 250 мл

Сливки 10% - 150 мл

Желтки - 2 шт.

Сахар - 3 ст. ложки

Сахар ванильный

Стаканчики вафельные

Шоколад черный

Приготовление

1 В мисочку, которую можно ставить на огонь, выливаем 10% сливки. Ставим на огонь и нагреваем, но ни в коем случае не даем им закипеть.

2 Желтки отделяем от белков. Взбиваем желтки, пока они не посветлеют и не увеличатся в объеме. Затем, не прекращая взбивать, частями вводим 3 ст. ложки сахара. Взбиваем добела, пока сахар максимально не растворится. Добавляем ванильный сахар и перемешиваем миксером.

3 В горячие сливки понемногу вливаем тонкой струйкой яичную массу, перемешивая венчиком, чтобы не было комочков. Сливочную массу ставим на водяную баню, чтобы она не касалась жидкости.

4 Отправляем на огонь и, постоянно помешивая, варим до загустения (см. видое-рецепт).

5 Чтобы остудить приготовленный крем, поместим его в воду со льдом, пока он не остынет до 25-30 градусов.

6 Венчик, 33% сливки и емкость, в которой будем взбивать, отправляем в холодильник на 10 минут. Затем взбиваем сливки, чтобы они стали слегка густыми.

7 В несколько приемов соединяем крем со взбитыми сливками. Перемешиваем лопаткой или деревянной ложкой.

8 Ставим миску, заполненную на 3-4 см (не больше!) сливочной массой, в емкость со льдом, накрываем крышкой и отправляем в морозильную камеру на 7-8 часов. Каждый час достаем мороженое и перемешиваем ложкой или венчиком (не миксером). (Я перемешивала 4 раза, а затем оставила на всю ночь в холодильнике.)

9 Растапливаем шоколад и остужаем.

10 Ложкой формируем шарики из пломбира и выкладываем на вафельные стаканчики. Сверху поливаем шоколадом. Домашний пломбир готов.

Приятного аппетита!