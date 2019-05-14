Рецепт дня: блинный торт с курицей и сливочным сыром

Блинный торт с курицей и грибами - это очень вкусное и красивое внешне блюдо.

Закусочный блинный торт со сливочно-куриной начинкой. Просто ум отъешь, как вкусно!

Его приятно подать домашним, они всегда с удовольствием его кушают, его не стыдно поставить на стол гостям в качестве горячей закуски, они также с огромным удовольствием его едят и всегда просят добавки. Нам этот торт настолько понравился, что за последние две недели я готовила его уже три раза. Готовьте обязательно, он очень вкусный, рекомендуем.

Ингредиенты

Для блинов:

Молоко - 1 стакан (250 мл)

Вода (кипяток) - 0,5 стакана

Масло растительное - 1-2 ст. л.

Яйца - 2 шт.

Соль - 0,5 ч. л.

Сахар - 1 ст. л.

Мука - 200 г

Разрыхлитель - 7 г

Для начинки:

Мясо куриное - 0,8-1 кг

Сыр сливочный - 400 г

Для украшения:

Зелень - по вкусу

Приготовление

1 Готовим блинчики. Для этого разбиваем два куриных яйца, добавляем соль, сахар и хорошо работаем венчиком. После чего вливаем стакан молока и тоже хорошо все перемешиваем. Просеиваем муку с разрыхлителем, замешиваем тесто. В полученную массу постепенно добавляем крутой кипяток и хорошо вымешиваем тесто. В конце добавляем немного растительного масла (примерно 1 ст. ложку) и даем тесту отдохнуть минут 15.

2 Блинчики жарим на хорошо разогретой сковороде с минимальным количеством растительного масла.

3 Курицу (части курицы) заранее отвариваем, остужаем. Отделяем куриное мясо от костей и хрящиков и прокручиваем его через мясорубку. (Вместо мясорубки можно воспользоваться другим электрическим измельчителем.)

4 В полученную массу добавляем сливочный сыр (часть сыра оставляем для оформления блинного торта) и хорошо все перемешиваем. Не забываем посолить по вкусу.

5 Теперь нужно аккуратно промазать полученной сливочно-куриной начинкой каждый блинчик, таким образом собирая наш вкусный блинный пирог.

6 Верх последнего блина хорошо промазываем оставшимся сливочным сыром. Промазываем сыром и боковины блинного торта.

7 Блинный торт с курицей и сливочным сыром украшаем свежей зеленью на ваш вкус, например нарезанным зеленым луком и укропом.

Приятного аппетита!