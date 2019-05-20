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Рецепт дня: простая мясная лазанья

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Рецепт дня: простая мясная лазанья
07:48 Пн, 20 Май 2019 Телеграф

Любители итальянской кухни никогда не пройдут мимо этого блюда.

Попробовав лазанью, вы сразу же влюбитесь в это необыкновенное сочетание продуктов. Попробуйте сами приготовить итальянскую лазанью дома, это не сложно, как может показаться на первый взгляд. Лазанью можно смело готовить к праздничному столу. Блюдо получается очень сытным, поэтому из указанного количества ингредиентов можно накормить довольно большую компанию. И не сомневайтесь, домашняя лазанья понравится всем без исключения.

Ингредиенты

  • Листы для лазаньи - 18 шт.
  • Мясной фарш - 500 г
  • Помидоры рубленые - 400 г
  • Сыр твердый - 200 г
  • Сыр фета или брынза - 100 г
  • Масло оливковое - для жарки
  • Лук репчатый, крупный - 2 шт.
  • Чеснок - 2 зубка
  • Томатный соус пряный или аджика - 1 стакан
  • Томатная паста - 2 ст.ложки
  • Соль - по вкусу
  • Перец - по вкусу
  • Мускатный орех молотый - 1/8 ч. ложки
  • Травы сушеные (базилик, тимьян, розмарин и т.п.) - 1 ч. ложка

Приготовление

1 Листы лазаньи отварите до состояния аль-денте. Фарш обжарьте с рубленым луком и чесноком на оливковом масле в течение 15 минут.

2 Добавьте к фаршу томатную пасту, посолите, поперчите, добавьте мускатный орех, хорошо перемешайте. Потомите еще пару минут на среднем огне и снимайте сковороду с плиты.

3 В другой сковороде разогрейте пару столовых ложек оливкового масла, обжарьте еще одну рубленую луковицу с чесноком.

4 Добавьте в сковороду томатный соус и рубленые помидоры, добавьте специи по вкусу (соль, перец, травы), перемешайте, тушите пару минут и можно снимать.

5 В квадратную огнеупорную форму налейте половину томатного соуса.

6 На соус выложите 1/3 часть листов лазаньи. (У меня листы были поломанными, но это не повлияло на вкус готового блюда.)

7 Сверху выложите половину фарша, посыпьте травами. Повторите слои - листы лазаньи+фарш. Снова травы.

8 Заложите последними листами лазаньи.

9 Залейте всё остальным соусом. Поместите в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

10 Твердый сыр потрите на терке, а фету/брынзу раскрошите руками или порежьте ножом.

11 Лазанью достаньте из духовки, сначала посыпьте твердым сыром, а сверху фетой/брынзой. Снова в духовку, еще на 10 минут.

12 Лазанью можно подавать прямо в форме, в которой она готовилась, а можно предварительно порезать на куски и выложить на индивидуальные тарелки. 

Приятного аппетита!

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Кулинария, Лазанья, Рецепт дня, Вкусные рецепты, Простая мясная лазанья, Мясная лазанья.
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