Рецепт дня: простая мясная лазанья

Попробовав лазанью, вы сразу же влюбитесь в это необыкновенное сочетание продуктов. Попробуйте сами приготовить итальянскую лазанью дома, это не сложно, как может показаться на первый взгляд. Лазанью можно смело готовить к праздничному столу. Блюдо получается очень сытным, поэтому из указанного количества ингредиентов можно накормить довольно большую компанию. И не сомневайтесь, домашняя лазанья понравится всем без исключения.
Ингредиенты
Приготовление
1 Листы лазаньи отварите до состояния аль-денте. Фарш обжарьте с рубленым луком и чесноком на оливковом масле в течение 15 минут.
2 Добавьте к фаршу томатную пасту, посолите, поперчите, добавьте мускатный орех, хорошо перемешайте. Потомите еще пару минут на среднем огне и снимайте сковороду с плиты.
3 В другой сковороде разогрейте пару столовых ложек оливкового масла, обжарьте еще одну рубленую луковицу с чесноком.
4 Добавьте в сковороду томатный соус и рубленые помидоры, добавьте специи по вкусу (соль, перец, травы), перемешайте, тушите пару минут и можно снимать.
5 В квадратную огнеупорную форму налейте половину томатного соуса.
6 На соус выложите 1/3 часть листов лазаньи. (У меня листы были поломанными, но это не повлияло на вкус готового блюда.)
7 Сверху выложите половину фарша, посыпьте травами. Повторите слои - листы лазаньи+фарш. Снова травы.
8 Заложите последними листами лазаньи.
9 Залейте всё остальным соусом. Поместите в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.
10 Твердый сыр потрите на терке, а фету/брынзу раскрошите руками или порежьте ножом.
11 Лазанью достаньте из духовки, сначала посыпьте твердым сыром, а сверху фетой/брынзой. Снова в духовку, еще на 10 минут.
12 Лазанью можно подавать прямо в форме, в которой она готовилась, а можно предварительно порезать на куски и выложить на индивидуальные тарелки.
Приятного аппетита!