Рецепт дня: смузи "Тыквенный пирог"

Смузи со вкусом тыквенного пирога - полезный и вкусный завтрак или десерт.

В состав специй для тыквенного пирога входят: корица, имбирь, мускатный орех, гвоздика и душистый перец в равных пропорциях.

Предельно простой в приготовлении, он вызывает восхищение дегустаторов уже одними лишь ингредиентами. Сливочный вкус тыквенного пирога в напитке удивителен, и обязательно полюбится как домашним, так и гостям.

Ингредиенты

Тыква - 300 г

Смесь пряностей (корица, имбирь, кардамон) - 1 ч. ложка

Мед - 1 ч. ложка

Йогурт - 100 мл

Гранола с орехами - 50 г

Для гранолы с орехами:

Хлопья овсяные - 100 г

Миндаль - 1 горсть

Фундук - 1 горсть

Изюм - 1 горсть

Мед - 2 ст. ложки

Приготовление

1 Для приготовления гранолы смешать хлопья, орехи и изюм. Орехи можно брать по своему вкусу, а также добавить различные сухофрукты - курагу, вяленую вишню, клюкву и пр.

2 Поставить сковороду с хлопьями на средний огонь и поджарить 10-15 минут при постоянном помешивании, чтобы хлопья зарумянились. Снять с огня и добавить мед.

3 Перемешать хлопья с медом, остудить. Пересыпать гранолу в сухую банку и использовать по мере надобности.

4 Тыкву нарезать кусочками и запечь в духовке или микроволновке до мягкости.

5 Запеченную тыкву превратить в пюре при помощи блендера.

6 В тыквенное пюре добавить 1 ст. ложку измельченной гранолы, йогурт и смесь пряностей. По вкусу добавить мед, если тыква недостаточно сладкая. Перемешать.

7 На дно бокала или креманки выложить 2-3 ст. ложки гранолы. Вылить тыквенное пюре со специями, посыпать корицей. Охладить пряный смузи в холодильнике 10 минут.

Вкусный и полезный смузи из тыквы готов.

Приятного аппетита!