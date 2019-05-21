Рецепт дня: смузи "Тыквенный пирог"

В состав специй для тыквенного пирога входят: корица, имбирь, мускатный орех, гвоздика и душистый перец в равных пропорциях.
Предельно простой в приготовлении, он вызывает восхищение дегустаторов уже одними лишь ингредиентами. Сливочный вкус тыквенного пирога в напитке удивителен, и обязательно полюбится как домашним, так и гостям.
Ингредиенты
Для гранолы с орехами:
Приготовление
1 Для приготовления гранолы смешать хлопья, орехи и изюм. Орехи можно брать по своему вкусу, а также добавить различные сухофрукты - курагу, вяленую вишню, клюкву и пр.
2 Поставить сковороду с хлопьями на средний огонь и поджарить 10-15 минут при постоянном помешивании, чтобы хлопья зарумянились. Снять с огня и добавить мед.
3 Перемешать хлопья с медом, остудить. Пересыпать гранолу в сухую банку и использовать по мере надобности.
4 Тыкву нарезать кусочками и запечь в духовке или микроволновке до мягкости.
5 Запеченную тыкву превратить в пюре при помощи блендера.
6 В тыквенное пюре добавить 1 ст. ложку измельченной гранолы, йогурт и смесь пряностей. По вкусу добавить мед, если тыква недостаточно сладкая. Перемешать.
7 На дно бокала или креманки выложить 2-3 ст. ложки гранолы. Вылить тыквенное пюре со специями, посыпать корицей. Охладить пряный смузи в холодильнике 10 минут.
Вкусный и полезный смузи из тыквы готов.
Приятного аппетита!