Рецепт дня: вареники ленивые из картофеля

Ленивые вареники с картошкой - легкое в приготовлении, быстрое и очень вкусное блюдо, на его приготовление требуется не более получаса. Ленивые вареники и с картофелем, и с творогом нравятся, как правило, всей семье - и взрослым, и детям.
Ингредиенты
Приготовление
1 Картофель очистить, вымыть, нарезать кусочками.
2 Картофель залить водой, довести до кипения. Варить на небольшом огне под крышкой до готовности (около 20 минут).
3 Картофель готов, слить аккуратно весь кипяток.
4 Из горячего отварного картофеля сделать пюре.
5 Посолить по вкусу (1 ч. ложка), насыпать 5 ст. ложек манной крупы.
6 Перемешать. Оставить немного постоять (5-7 минут).
7 Лук очистить, вымыть, мелко нарезать.
8 Разогреть сковороду, налить растительное масло. В горячее масло выложить подготовленный лук. Спассеровать луковицу на растительном масле на среднем огне, помешивая, до золотистости (2-3 минуты).
9 Досыпать в картофельное тесто немного муки (1 ст. ложка). Перемешать. Тесто готово!
10 Вскипятить 2,5 л воды. Из теста скатать колбаску.
11 Порезать ее на маленькие кусочки, каждый кусочек обвалять в муке.
12 Вода вскипела, посолить (2 ч. ложки). В кипящую воду выложить подготовленные вареники. Отварить в подсоленной воде (1 минута после всплытия).
Готовые вареники вынимать из воды и класть в поджаренный лук.
Вареники ленивые из картофеля готовы!
Приятного аппетита!