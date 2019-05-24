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Рецепт дня: вареники ленивые из картофеля

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Рецепт дня: вареники ленивые из картофеля
07:32 Сегодня Телеграф

Рекомендуем ленивые вареники из картофеля. Подавать с жареным лучком. Можно посыпать мелко нарезанным чесноком.

Ленивые вареники с картошкой - легкое в приготовлении, быстрое и очень вкусное блюдо, на его приготовление требуется не более получаса. Ленивые вареники и с картофелем, и с творогом нравятся, как правило, всей семье - и взрослым, и детям.

Ингредиенты

  • Картофель - 5-6 шт.
  • Крупа манная - 5 ст. ложек
  • Мука - 3 ст. ложка
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Соль - 3 ч. ложки
  • Масло растительное - 2-3 ст. ложки

Приготовление

1 Картофель очистить, вымыть, нарезать кусочками.

2 Картофель залить водой, довести до кипения. Варить на небольшом огне под крышкой до готовности (около 20 минут).

3 Картофель готов, слить аккуратно весь кипяток.

4 Из горячего отварного картофеля сделать пюре.

5 Посолить по вкусу (1 ч. ложка), насыпать 5 ст. ложек манной крупы.

6 Перемешать. Оставить немного постоять (5-7 минут).

7 Лук очистить, вымыть, мелко нарезать.

8 Разогреть сковороду, налить растительное масло. В горячее масло выложить подготовленный лук. Спассеровать луковицу на растительном масле на среднем огне, помешивая, до золотистости (2-3 минуты).

9 Досыпать в картофельное тесто немного муки (1 ст. ложка). Перемешать. Тесто готово!

10 Вскипятить 2,5 л воды. Из теста скатать колбаску.

11 Порезать ее на маленькие кусочки, каждый кусочек обвалять в муке.

12 Вода вскипела, посолить (2 ч. ложки). В кипящую воду выложить подготовленные вареники. Отварить в подсоленной воде (1 минута после всплытия).

Готовые вареники вынимать из воды и класть в поджаренный лук.

Вареники ленивые из картофеля готовы!

Приятного аппетита!

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