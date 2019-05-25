Рецепт дня: несладкое печенье из творога и овсянки

Выпечка из творога - полезное, вкусное и питательное лакомство. Ее основа - творог.

От качества этого продукта зависит то, насколько удачной она получится. Для приготовления творожного печенья оптимально использовать творог жирностью не менее 5 %. Он не слишком сухой, поэтому сделает выпечку нежной и вкусной.

В твороге содержится полезный белок и кальций. Поэтому печенье из творога стоит готовить и детям, которые активно растут. Эта выпечка может быть как сдобной, так и диетической. Предлагаем вам рецепт несладкого печенья с творогом, который помогут разнообразить меню.

Ингредиенты

Творог 9 % - 100 г

Молоко 2,5 % - 2 ст. л.

Овсянка - 4 ст. л.

Отруби - 1 ст. л.

Яйцо - 1 шт.

Кокосовая стружка

Замороженные вишни без косточек - 0,5 чашки

Ванилин

Приготовление

1. Размять творог с яйцом. Влить молоко и размешать.

2. Овсянку необходимо измельчить в муку с помощью кофемолки или блендера. Добавить ее в творог, также всыпать отруби, ванилин. Хорошо вымешать. Разделить смесь на две части. Взять одну часть теста, скатать небольшие шарики, сформировать из них печенюшки. Перед тем, как отправить их на противень, застеленный пергаментом, их нужно хорошо обсыпать кокосовой стружкой.

3. Вторую порцию печенья можно сделать с ароматными вишнями. В сезон, конечно же, нужно брать свежие спелые ягоды, в остальное время подойдут замороженные. Они сохраняют аромат и вкус.

4. Ягоды добавить в массу, перемешать. Выложить на противень печенья, сформировать их можно с помощью ложки.

5. Печется печенье быстро: оно будет готово через 15 минут в духовке, разогретой до температуры 180 градусов.

Приятного аппетита!