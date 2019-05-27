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Рецепт дня: отбивные котлеты по-итальянски

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Рецепт дня: отбивные котлеты по-итальянски
08:34 Сегодня Телеграф

Вкусные котлеты с начинкой, это котлеты по-итальянски.

Отбивные котлеты с сыром и зеленью, обжаренные в сухарях, - это объедение.

Отбивные котлеты или биточки всегда ценятся из-за того, что в них целый кусок мяса. В Италии такие котлеты готовят с интересной сырной панировкой. Отбивные получаются очень вкусные, сочные, с хрустящей ароматной поджаристой корочкой.

Ингредиенты

  • Свинина(карбонат) - 600 г
  • Яйцо куриное - 1 шт.
  • Сыр твердый - 100 г
  • Смесь специй - по вкусу
  • Перец черный молотый - 0,5 ч.л.
  • Зелень петрушки - 20 г
  • Сухари панировочные - 50 г
  • Масло растительное - 30 мл
  • Соль - по вкусу

Приготовление

1 Мясо промыть, осушить салфеткой и порезать на порционные куски поперек волокон пластинами толщиной в 1–1,5 см.

2 Накрыть пищевой пленкой или целлофановым пакетом, отбить с двух сторон.

3 В миску вбить яйцо.

4 Натереть на крупной терке сыр.

5 Порезать зелень.

6 Добавить специи, соль по вкусу.

7 Все слегка взбить.

8 Отбивные поперчить, посолить и опустить в яичную смесь. Обмакнуть со всех сторон.

9 Запанировать отбивные в сухарях с обеих боков.

10 На сковороде разогреть растительное масло и опустить котлеты.

11 Обжарить отбивные котлеты с двух сторон до румяной корочки, уменьшить огонь до минимума, накрыть крышкой и жарить отбивные еще 2 минуты.

Отбивные котлеты по-итальянски готовы.

Приятного аппетита!

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