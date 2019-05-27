Рецепт дня: отбивные котлеты по-итальянски

Отбивные котлеты с сыром и зеленью, обжаренные в сухарях, - это объедение.
Отбивные котлеты или биточки всегда ценятся из-за того, что в них целый кусок мяса. В Италии такие котлеты готовят с интересной сырной панировкой. Отбивные получаются очень вкусные, сочные, с хрустящей ароматной поджаристой корочкой.
Ингредиенты
Приготовление
1 Мясо промыть, осушить салфеткой и порезать на порционные куски поперек волокон пластинами толщиной в 1–1,5 см.
2 Накрыть пищевой пленкой или целлофановым пакетом, отбить с двух сторон.
3 В миску вбить яйцо.
4 Натереть на крупной терке сыр.
5 Порезать зелень.
6 Добавить специи, соль по вкусу.
7 Все слегка взбить.
8 Отбивные поперчить, посолить и опустить в яичную смесь. Обмакнуть со всех сторон.
9 Запанировать отбивные в сухарях с обеих боков.
10 На сковороде разогреть растительное масло и опустить котлеты.
11 Обжарить отбивные котлеты с двух сторон до румяной корочки, уменьшить огонь до минимума, накрыть крышкой и жарить отбивные еще 2 минуты.
Отбивные котлеты по-итальянски готовы.
Приятного аппетита!