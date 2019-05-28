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Рецепт дня: молочный суп с рыбой

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Рецепт дня: молочный суп с рыбой
07:23 Сегодня Телеграф

Молочный суп с рыбой - это национальный латвийский суп.

Продукты в этих супах обычно не прожариваются, и все витамины сохраняются, из-за этого считаются полезными. Супчик получится очень вкусный, похожий на обычную уху, а молоко полезный продукт, по этому даже если его не пьете в супе его совсем не чувствуется.

Ингредиенты

  • Рыбное филе (у меня пангасиус) - 400 г
  • Картофель - 2-3 шт.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Молоко - 300 мл
  • Мука - 1 ст. ложка
  • Масло сливочное - 1 ст. ложка
  • Зелень укропа - 3 веточки
  • Соль - по вкусу

Приготовление

1 Картофель и лук чистим и моем.

2 Картофель нарезаем кубиками.

3 Лук мелко крошим.

4 В удобной кастрюле заливаем картофель водой так, чтобы полностью покрыть его. Ставим кастрюлю на нагрев. Как только вода с картофелем закипит, кладем в кастрюлю лук, солим по вкусу. Закрываем крышкой и варим 5-7 минут (до полуготовности картофеля).

5 Рыбное филе моем, режем небольшими кусочками.

6 В кастрюлю кладем рыбу. если нужно, доливаем немного кипятка, чтобы вода покрыла рыбу.

Накрываем крышкой и варим картофельный суп с рыбой 10-15 минут.

7 Добавляем ложку сливочного масла.

8 В молоке разводим муку. Мука должна полностью раствориться в молоке. Следите, чтобы не было комочков.

9 Вливаем молоко с мукой в кастрюлю с супом и доводим до кипения. Варим молочный суп на медленном огне еще 2-3 минуты.

10 Укроп измельчаем ножом.

11 Укроп добавляем в кастрюлю, перемешиваем.

12 Закрываем крышкой, даем рыбному супу настояться 3-4 минуты.

Молочный суп с рыбой готов. 

Приятного аппетита!

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