Рецепт дня: молочный суп с рыбой

Продукты в этих супах обычно не прожариваются, и все витамины сохраняются, из-за этого считаются полезными. Супчик получится очень вкусный, похожий на обычную уху, а молоко полезный продукт, по этому даже если его не пьете в супе его совсем не чувствуется.
Ингредиенты
Приготовление
1 Картофель и лук чистим и моем.
2 Картофель нарезаем кубиками.
3 Лук мелко крошим.
4 В удобной кастрюле заливаем картофель водой так, чтобы полностью покрыть его. Ставим кастрюлю на нагрев. Как только вода с картофелем закипит, кладем в кастрюлю лук, солим по вкусу. Закрываем крышкой и варим 5-7 минут (до полуготовности картофеля).
5 Рыбное филе моем, режем небольшими кусочками.
6 В кастрюлю кладем рыбу. если нужно, доливаем немного кипятка, чтобы вода покрыла рыбу.
Накрываем крышкой и варим картофельный суп с рыбой 10-15 минут.
7 Добавляем ложку сливочного масла.
8 В молоке разводим муку. Мука должна полностью раствориться в молоке. Следите, чтобы не было комочков.
9 Вливаем молоко с мукой в кастрюлю с супом и доводим до кипения. Варим молочный суп на медленном огне еще 2-3 минуты.
10 Укроп измельчаем ножом.
11 Укроп добавляем в кастрюлю, перемешиваем.
12 Закрываем крышкой, даем рыбному супу настояться 3-4 минуты.
Молочный суп с рыбой готов.
Приятного аппетита!