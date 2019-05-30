Рецепт дня: халва из кунжута

Рецепт этой домашней кунжутной халвы (еще ее называют тахинной), пожалуй, самое здоровое сладкое блюдо, которое я встречала за последнее время.

Этот рецепт не содержит сахара, только мед, а мед несет в собой полезные микроэлементы. Основа кунжутной халвы, конечно же, кунжут – один из самых замечательных источников кальция, ведь 1 столовой ложки этих семян достаточно чтобы пополнить дневной запас кальция.

Ингредиенты

Кунжут белый - 250 г

Сахар - 80 г (стандартно 100 г) + 1 ч. ложка для белка

Мед - 20 г (стандартно 25 г)

Белок яичный - 20 г

Вода - 20 мл

Ваниль (по желанию) - 0,5 ч. ложки

Приготовление

1 Белый кунжут измельчите в кофемолке или блендере. В процессе прерывайтесь и обязательно давайте технике отдохнуть, если вы не хотите сжечь измельчитель.

Когда кунжутная масса становится густой и вязкой, периодически снимайте ее со стенок ложкой. Если вы долго перемалываете, а кунжутное масло никак не хочет выделяться, добавьте 1 ч. ложку растительного масла и продолжайте измельчать.

2 Кунжутная паста должна быть пластичной, не льющейся.

3 В сотейник насыпьте 80 г сахара, добавьте мед и налейте воду.

4 Поставьте сотейник на плиту на небольшой нагрев и доведите до кипения. Перемешайте лопаткой. Нагревайте на минимальном огне до растворения сахара.

5 Яичный белок взбейте до устойчивых пиков. В конце добавьте чайную ложку сахара, не прекращая взбивать.

6 Аккуратно порциями введите в сироп взбитый яичный белок, хорошо перемешивая венчиком или взбивая на малых оборотах миксера. Включите небольшой нагрев и, постоянно помешивая, прогрейте массу 3-4 минуты. Выключите нагрев. Сразу мешать не прекращайте, так как посуда с толстым дном, и пока она остывает, белковая масса может подгореть.

7 Введите кунжутную пасту и все хорошо перемешайте лопаткой. На этой же стадии по желанию добавьте в халву из кунжута ваниль или другой ароматизатор.

8 Застелите контейнер пленкой или пергаментом. Уложите тахинную халву в контейнер, разровняйте. Накройте пленкой и оставьте на сутки для стабилизации. Можно оставить кунжутную халву на столе, можно поставить охлаждаться в холодильник. Для самых нетерпеливых достаточно несколько часов.

Приятного аппетита!