Рецепт дня: жюльен в булочке

Жюльен в булочке - замечательная закуска, которая украсит любой стол! Готовится легко и просто!
Такой жульен можно взять с собой на природу, разогреть на мангале и лакомиться вкусным блюдом.
Ингредиенты
Для украшения (по вкусу):
Приготовление
1 Лук режем мелкими кубиками и слегка обжариваем в небольшом количестве масла.
2 Шампиньоны нарезаем не мелко, чтобы они чувствовались в готовом блюде. Добавляем порезанные грибы к луку. Обжариваем, выпариваем лишнюю влагу.
3 Пока лук с грибами шкварчит на сковородке, разбираем куриное мясо на крупные волокна и нарезаем кусочками.
4 Добавляем курицу в сковородку и даем прогреться несколько минут.
5 Самое время посолить и поперчить (учитывайте соленость вашего сыра). Добавляем сметану, натертый сыр, перемешиваем. И как только сыр начнет плавиться, выключаем нагрев (через 1-2 минуты).
6 Начинка готова. Кстати, ее тоже можно приготовить заранее и убрать в холодильник.
7 У булочек вырезаем верхушку (с помощью кухонных ножниц), мякоть придавливаем - делаем место для начинки.
8 Хорошо фаршируем булочки приготовленным жульеном. Теперь можно прогреть фаршированные булочки в микроволновке или на несколько минут поставить в духовку.
9 После чего - несколько праздничных штрихов: сеточка из майонеза (на любителя) и мелко нарубленная зелень.
Булочки, фаршированные жюльеном, готовы! Вкусно, сытно, интересно! Можно брать с собой на пикник или другие мероприятия.
Готовьте на здоровье!