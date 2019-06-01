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Рецепт дня: жюльен в булочке

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Рецепт дня: жюльен в булочке
09:48 Сегодня Телеграф

Жульен в булочке очень оригинальная вариация любимого многими блюда.

Жюльен в булочке - замечательная закуска, которая украсит любой стол! Готовится легко и просто!

Такой жульен можно взять с собой на природу, разогреть на мангале и лакомиться вкусным блюдом.

Ингредиенты

  • Булочки - 8-10 шт.
  • Куриные бедрышки или окорочка отварные - 2 шт.
  • Грибы шампиньоны - 250 г
  • Лук репчатый - 1-2 шт.
  • Сыр - 200 г
  • Сметана - 200 г
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу
  • Масло растительное - для жарки

Для украшения (по вкусу):

  • Майонез (по желанию)
  • Зелень петрушки
  • Перец красный острый

Приготовление

1 Лук режем мелкими кубиками и слегка обжариваем в небольшом количестве масла.

2 Шампиньоны нарезаем не мелко, чтобы они чувствовались в готовом блюде. Добавляем порезанные грибы к луку. Обжариваем, выпариваем лишнюю влагу.

3 Пока лук с грибами шкварчит на сковородке, разбираем куриное мясо на крупные волокна и нарезаем кусочками.

4 Добавляем курицу в сковородку и даем прогреться несколько минут.

5 Самое время посолить и поперчить (учитывайте соленость вашего сыра). Добавляем сметану, натертый сыр, перемешиваем. И как только сыр начнет плавиться, выключаем нагрев (через 1-2 минуты).

6 Начинка готова. Кстати, ее тоже можно приготовить заранее и убрать в холодильник.

7 У булочек вырезаем верхушку (с помощью кухонных ножниц), мякоть придавливаем - делаем место для начинки.

8 Хорошо фаршируем булочки приготовленным жульеном. Теперь можно прогреть фаршированные булочки в микроволновке или на несколько минут поставить в духовку.

9 После чего - несколько праздничных штрихов: сеточка из майонеза (на любителя) и мелко нарубленная зелень.

Булочки, фаршированные жюльеном, готовы! Вкусно, сытно, интересно! Можно брать с собой на пикник или другие мероприятия.

Готовьте на здоровье!

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