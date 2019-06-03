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Рецепт дня: вафли из творога и овсянки

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Рецепт дня: вафли из творога и овсянки
08:21 Сегодня Телеграф

Вафли из овсянки - это сытный и здоровый завтрак. Овсянка очень легко усваивается нашим организмом и не перегружает кишечник.

Вкусные и полезные творожные вафли с овсяными хлопьями и изюмом станут отличным завтраком! В тесте для этих вафель отсутствует сахар, это компенсируется достаточно большим количеством изюма.

Если вы больше предпочитаете сладкую выпечку, немного сахара в тесте не помешает. Или же посыпьте готовые вафли сахарной пудрой.

Ингредиенты

  • Творог - 200 г
  • Яйца - 4 шт.
  • Хлопья овсяные - 30 г
  • Изюм - 30 г
  • Корица молотая - по вкусу
  • Мука - 1,5 ст.л.
  • Разрыхлитель - 0,3 ч.л.
  • Масло растительное (при необходимости) - для смазывания

Приготовление

1 В миску пересыпьте творог.

2 В творог вбейте куриные яйца и перетрите их с творогом ложкой, чтобы смесь стала максимально однородной.

3 Добавьте распаренный изюм, овсяные хлопья, молотую корицу.

4 Также всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем, и перемешайте.

5 Оставьте творожное тесто на 30 минут, чтобы овсяные хлопья как следует разбухли. Соответственно, и тесто станет гуще.

6 Вафельницу для толстых вафель разогрейте, при необходимости пластины смажьте маслом. Выложите творожное тесто на пластины, по 1,5 ст.л. для каждой вафли.

7 Готовьте творожные вафли с овсяными хлопьями столько, сколько требуется вашей вафельнице. Я пекла партию вафель около 3-4 минут.

8 Всего получается около 7-8 вафель.

Подавайте вафли из творога и овсянки к столу во время десерта или на завтрак.

Приятного аппетита!

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