Рецепт дня: вафли из творога и овсянки

Вкусные и полезные творожные вафли с овсяными хлопьями и изюмом станут отличным завтраком! В тесте для этих вафель отсутствует сахар, это компенсируется достаточно большим количеством изюма.
Если вы больше предпочитаете сладкую выпечку, немного сахара в тесте не помешает. Или же посыпьте готовые вафли сахарной пудрой.
Ингредиенты
Приготовление
1 В миску пересыпьте творог.
2 В творог вбейте куриные яйца и перетрите их с творогом ложкой, чтобы смесь стала максимально однородной.
3 Добавьте распаренный изюм, овсяные хлопья, молотую корицу.
4 Также всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем, и перемешайте.
5 Оставьте творожное тесто на 30 минут, чтобы овсяные хлопья как следует разбухли. Соответственно, и тесто станет гуще.
6 Вафельницу для толстых вафель разогрейте, при необходимости пластины смажьте маслом. Выложите творожное тесто на пластины, по 1,5 ст.л. для каждой вафли.
7 Готовьте творожные вафли с овсяными хлопьями столько, сколько требуется вашей вафельнице. Я пекла партию вафель около 3-4 минут.
8 Всего получается около 7-8 вафель.
Подавайте вафли из творога и овсянки к столу во время десерта или на завтрак.
Приятного аппетита!