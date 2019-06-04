Рецепт дня: сметанный торт с клубникой и печеньем

Летом хочется чего-то ягодного, освежающего, умеренно сладкого и в то же время легкого, не требующего включения жаркого духового шкафа. Этот десерт идеален в жаркое время года, так как сметанно-желейный торт со сгущенкой и целыми ягодами клубники готовится буквально за 5 минут, а потом застывает в холодильнике 2-3 часа. Сливочно-сладковатый вкус и нежная консистенция желе оттеняет и раскрывает яркую сочную упругость ягод клубники.
Ингредиенты
Для украшения:
Приготовление
1 Залейте водой быстрорастворимый желатин и оставьте на 5 минут для набухания.
2 Затем нагрейте желатин в микроволновой печи на полной мощности 30 секунд и перемешайте до растворения. Важно не довести желатин до кипения, иначе он потеряет желирующие свойства!
3 Смешайте сметану со сгущенным молоком.
4 Печенье измельчите на кусочки среднего размера любым удобным для вас способом - поломайте, измельчите блендером, нарежьте. Добавьте к сметанной массе.
5 Влейте растворенный в воде желатин. Перемешайте и перелейте в нужную форму для застывания.
6 Ягоды клубники подготовьте - тщательно промойте под проточной водой, удалите зеленую часть.
7 Добавьте клубнику в сметанную массу с печеньем, опуская каждую целую ягодку вглубь.
8 Оставьте форму с десертом в холодильнике на 2-3 часа для стабилизации (застывания).
9 Спустя 2-3 часа достаньте форму с застывшим тортом из холодильника и переложите его на блюдо.
10 Для этого форму опустите на 10 секунд в горячую воду, тогда желе прекрасно отойдет от стенок и дна посуды.
Украсьте торт с клубникой листьями мяты или базилика, свежими ягодами клубники и подавайте к столу!
Нежный легкий сливочно-ягодный десерт - то, что нужно в летнюю жару!
Приятного аппетита!