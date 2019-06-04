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Рецепт дня: сметанный торт с клубникой и печеньем

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Рецепт дня: сметанный торт с клубникой и печеньем
07:46 Сегодня Телеграф

Простой в приготовлении торт с клубникой и печеньем без выпечки для домашних посиделок - просто и вкусно!

Летом хочется чего-то ягодного, освежающего, умеренно сладкого и в то же время легкого, не требующего включения жаркого духового шкафа. Этот десерт идеален в жаркое время года, так как сметанно-желейный торт со сгущенкой и целыми ягодами клубники готовится буквально за 5 минут, а потом застывает в холодильнике 2-3 часа. Сливочно-сладковатый вкус и нежная консистенция желе оттеняет и раскрывает яркую сочную упругость ягод клубники.

Ингредиенты

  • Сметана - 500 г
  • Клубника - 200 г
  • Молоко сгущенное - 100 г
  • Печенье - 80 г
  • Желатин - 15 г
  • Вода - 100 мл

Для украшения:

  • Мята свежая или базилик свежий - по вкусу

Приготовление

1 Залейте водой быстрорастворимый желатин и оставьте на 5 минут для набухания.

2 Затем нагрейте желатин в микроволновой печи на полной мощности 30 секунд и перемешайте до растворения. Важно не довести желатин до кипения, иначе он потеряет желирующие свойства!

3 Смешайте сметану со сгущенным молоком.

4 Печенье измельчите на кусочки среднего размера любым удобным для вас способом - поломайте, измельчите блендером, нарежьте. Добавьте к сметанной массе.

5 Влейте растворенный в воде желатин. Перемешайте и перелейте в нужную форму для застывания.

6 Ягоды клубники подготовьте - тщательно промойте под проточной водой, удалите зеленую часть.

7 Добавьте клубнику в сметанную массу с печеньем, опуская каждую целую ягодку вглубь.

8 Оставьте форму с десертом в холодильнике на 2-3 часа для стабилизации (застывания).

9 Спустя 2-3 часа достаньте форму с застывшим тортом из холодильника и переложите его на блюдо.

10 Для этого форму опустите на 10 секунд в горячую воду, тогда желе прекрасно отойдет от стенок и дна посуды.

Украсьте торт с клубникой листьями мяты или базилика, свежими ягодами клубники и подавайте к столу!

Нежный легкий сливочно-ягодный десерт - то, что нужно в летнюю жару!

Приятного аппетита!

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