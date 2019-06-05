Рецепт дня: кабачковый торт

Торт из кабачков – популярная летняя закуска. Выбирайте для приготовления этого блюда только молодые кабачки с тонкой кожицей.
Нежные кабачковые блинчики хорошо сочетаются с различными начинками, поэтому торт всегда получается очень вкусным и питательным.
Ингредиенты
Приготовление
1 Кабачки натереть на мелкой терке.
2 Присыпать солью и оставить на 5 минут. Затем отжать из кабачков сок.
3 Добавить 2 яйца и перемешать.
4 Постепенно всыпать муку с разрыхлителем.
5 Хорошо перемешать, чтобы получилось тесто по густоте, как на кабачковые оладьи.
6 В сковороде разогреть растительное масло и пожарить кабачковые блинчики на среднем огне, с обеих сторон.
7 На сковороде диаметром 20 см получится 5 блинов средней толщины. Когда блины будут готовы, оставить их остывать.
8 Лук нарезать кубиком, морковь натереть на крупной терке.
9 В сковороде обжарить лук и морковь до золотистого цвета. Приправить солью и перцем. Остудить.
10 Помидоры очистить от кожицы и семян, нарезать небольшими кубиками.
11 Зелень помыть, обсушить и мелко нарезать.
12 Соединить творог и сметану.
13 Хорошо перемешать, чтобы не было комочков, посолить. Если у вас жидкая сметана, добавьте в крем больше творога.
14 В творожно-сметаный крем добавить нарезанную зелень и чеснок, пропущенный через пресс. Немного зелени оставить для украшения кабачкового тортика.
15 На кабачковый блинчик выложить немного творожного крема и распределить равномерно.
16 Затем выложить тонким слоем часть обжаренного лука с морковью.
17 Поверх лука и моркови разложить кусочки помидоров. Накрыть следующим блинчиком.
18 Таким образом собрать весь торт из кабачков.
19 Сверху и по бокам обмазать кабачковый торт творожно-сметанным кремом, разровнять. Убрать в холодильник на 30 минут.
Готовый кабачковый торт украсить по своему вкусу - кусочками огурца, помидора и зеленью. Украшать торт лучше всего непосредственно перед подачей на стол. Нарезать закусочный торт на порционные кусочки и подавать.
Приятного аппетита!