Скачать
Среда, 05.06.2019
Саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 8 июля – встреча Зеленского с Юнкером
Саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 8 июля – встреча Зеленского с Юнкером
Президент США считает "фейками" протесты в Лондоне
Президент США считает "фейками" протесты в Лондоне
Усика лишили титула WBC
Усика лишили титула WBC
Приметы и обряды на 5 июня – День Леонтия - огуречника
Приметы и обряды на 5 июня – День Леонтия - огуречника

Рецепт дня: кабачковый торт

Смотрите фото (11)
Рецепт дня: кабачковый торт
08:19 Сегодня Телеграф

Закусочный торт из кабачковых блинчиков – интересная альтернатива печеночному.

Торт из кабачков – популярная летняя закуска. Выбирайте для приготовления этого блюда только молодые кабачки с тонкой кожицей.

Нежные кабачковые блинчики хорошо сочетаются с различными начинками, поэтому торт всегда получается очень вкусным и питательным.

Ингредиенты

  • Кабачки – 2 шт.
  • Творог - 150 г
  • Сметана - 200 г
  • Помидоры – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Яйца куриные - 2 шт.
  • Мука пшеничная – 4-5 ст. ложек
  • Чеснок – 2 зубка
  • Разрыхлитель – 0,5 ч. ложки
  • Зелень (укроп и петрушка) – по вкусу
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Масло растительное - для жарки
  • Для украшения (по желанию):
  • Огурец
  • Помидор
  • Зелень свежая

Приготовление

1 Кабачки натереть на мелкой терке.

2 Присыпать солью и оставить на 5 минут. Затем отжать из кабачков сок.

3 Добавить 2 яйца и перемешать.

4 Постепенно всыпать муку с разрыхлителем.

5 Хорошо перемешать, чтобы получилось тесто по густоте, как на кабачковые оладьи.

6 В сковороде разогреть растительное масло и пожарить кабачковые блинчики на среднем огне, с обеих сторон.

7 На сковороде диаметром 20 см получится 5 блинов средней толщины. Когда блины будут готовы, оставить их остывать.

8 Лук нарезать кубиком, морковь натереть на крупной терке.

9 В сковороде обжарить лук и морковь до золотистого цвета. Приправить солью и перцем. Остудить.

10 Помидоры очистить от кожицы и семян, нарезать небольшими кубиками.

11 Зелень помыть, обсушить и мелко нарезать.

12 Соединить творог и сметану.

13 Хорошо перемешать, чтобы не было комочков, посолить. Если у вас жидкая сметана, добавьте в крем больше творога.

14 В творожно-сметаный крем добавить нарезанную зелень и чеснок, пропущенный через пресс. Немного зелени оставить для украшения кабачкового тортика.

15 На кабачковый блинчик выложить немного творожного крема и распределить равномерно.

16 Затем выложить тонким слоем часть обжаренного лука с морковью.

17 Поверх лука и моркови разложить кусочки помидоров. Накрыть следующим блинчиком.

18 Таким образом собрать весь торт из кабачков.

19 Сверху и по бокам обмазать кабачковый торт творожно-сметанным кремом, разровнять. Убрать в холодильник на 30 минут.

Готовый кабачковый торт украсить по своему вкусу - кусочками огурца, помидора и зеленью. Украшать торт лучше всего непосредственно перед подачей на стол. Нарезать закусочный торт на порционные кусочки и подавать.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Рецепты, Кулинария, Вкусные рецепты, Кабачковый торт, Торт из кабачков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Директор "Мотор Сич" озвучил госсзаказ на крылатые ракеты "Нептун"
02 Советы домохозяйкам: как сделать махровые полотенца снова мягкими
03 Рябошапка: президентский законопроект "реанимирует" закрытые дела НАБУ и САП
04 Первая встреча Зеленского и генсека НАТО: что говорил президент
05 Столтенберг Зеленскому: Украинский народ заслуживает мира
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Слушания в Гааге &quot;Украина против РФ&quot; продолжатся в четверг
Слушания в Гааге "Украина против РФ" продолжатся в четверг
Иск о роспуске Рады в КС рассмотрят в форме устного слушания
Иск о роспуске Рады в КС рассмотрят в форме устного слушания
Прогноз погоды на 5 июня: 30-градусная жара и кратковременные дожди с грозами
Погода на 5 июня: жара с дождем и градом
Рецепт дня: кабачковый торт
Рецепт дня: кабачковый торт
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь