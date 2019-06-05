Рецепт дня: кабачковый торт

Закусочный торт из кабачковых блинчиков – интересная альтернатива печеночному.

Торт из кабачков – популярная летняя закуска. Выбирайте для приготовления этого блюда только молодые кабачки с тонкой кожицей.

Нежные кабачковые блинчики хорошо сочетаются с различными начинками, поэтому торт всегда получается очень вкусным и питательным.

Ингредиенты

Кабачки – 2 шт.

Творог - 150 г

Сметана - 200 г

Помидоры – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйца куриные - 2 шт.

Мука пшеничная – 4-5 ст. ложек

Чеснок – 2 зубка

Разрыхлитель – 0,5 ч. ложки

Зелень (укроп и петрушка) – по вкусу

Соль - по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Масло растительное - для жарки

Для украшения (по желанию):

Огурец

Помидор

Зелень свежая

Приготовление

1 Кабачки натереть на мелкой терке.

2 Присыпать солью и оставить на 5 минут. Затем отжать из кабачков сок.

3 Добавить 2 яйца и перемешать.

4 Постепенно всыпать муку с разрыхлителем.

5 Хорошо перемешать, чтобы получилось тесто по густоте, как на кабачковые оладьи.

6 В сковороде разогреть растительное масло и пожарить кабачковые блинчики на среднем огне, с обеих сторон.

7 На сковороде диаметром 20 см получится 5 блинов средней толщины. Когда блины будут готовы, оставить их остывать.

8 Лук нарезать кубиком, морковь натереть на крупной терке.

9 В сковороде обжарить лук и морковь до золотистого цвета. Приправить солью и перцем. Остудить.

10 Помидоры очистить от кожицы и семян, нарезать небольшими кубиками.

11 Зелень помыть, обсушить и мелко нарезать.

12 Соединить творог и сметану.

13 Хорошо перемешать, чтобы не было комочков, посолить. Если у вас жидкая сметана, добавьте в крем больше творога.

14 В творожно-сметаный крем добавить нарезанную зелень и чеснок, пропущенный через пресс. Немного зелени оставить для украшения кабачкового тортика.

15 На кабачковый блинчик выложить немного творожного крема и распределить равномерно.

16 Затем выложить тонким слоем часть обжаренного лука с морковью.

17 Поверх лука и моркови разложить кусочки помидоров. Накрыть следующим блинчиком.

18 Таким образом собрать весь торт из кабачков.

19 Сверху и по бокам обмазать кабачковый торт творожно-сметанным кремом, разровнять. Убрать в холодильник на 30 минут.

Готовый кабачковый торт украсить по своему вкусу - кусочками огурца, помидора и зеленью. Украшать торт лучше всего непосредственно перед подачей на стол. Нарезать закусочный торт на порционные кусочки и подавать.

Приятного аппетита!