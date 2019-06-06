Скачать
Четверг, 06.06.2019
Встреча Могерини-Зеленский: ЕС продолжит поддерживать Украину
Встреча Могерини-Зеленский: ЕС продолжит поддерживать Украину
Ющенко выдвинули подозрение из-за "Межигорья"
Ющенко выдвинули подозрение из-за "Межигорья"
Португалия - Швейцария: обзор матча Лиги наций (Видео)
Португалия - Швейцария: обзор матча Лиги наций (Видео)
Приметы и обряды на 6 июня – День Симеона
Приметы и обряды на 6 июня – День Симеона

Рецепт дня: фаршированная свекла

Смотрите фото (10)
Рецепт дня: фаршированная свекла
07:55 Сегодня Телеграф

Это блюдо содержит немного ингредиентов, но поверьте, они отлично друг друга дополняют.

Каждая хозяйка хотя бы раз готовила фаршированные овощи с начинкой. А что скажете про фаршированную свеклу? ее-то мы и будем сегодня готовить, а именно начинять очень вкусной начинкой из маринованного куриного филе, обжаренного с луком. Получается очень нарядное и вкусное блюдо из простых продуктов. Свеклу, фаршированную куриным филе, можно готовить и для повседневного обеда, и на праздничный стол - блюдо достойное!

Ингредиенты

  • Свекла - 4 шт. (примерно по 130-140 г каждая)
  • Филе куриное - 100 г
  • Лук репчатый - 40 г
  • Масло подсолнечное - 2 ст. ложки
  • Соевый соус - 0,5 ст. ложки
  • Уксус столовый - 1 ч. ложка
  • Сыр твердый - 40 г
  • Майонез - 4 ч. ложки
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Соль - 1 щепотка
  • Перец черный молотый - 1 щепотка

Приготовление

1 Сначала замаринуйте филе куриной грудки. Нарежьте куриное филе маленькими кубиками.

2 Переложите куриное мясо в миску, добавьте зубчик чеснока, пропущенный через пресс, всыпьте по щепотке соли и черного молотого перца, влейте соевый соус и столовый уксус.

3 Перемешайте и поставьте куриное филе в холодильник мариноваться на 1 час.

4 За этот час отварите свеклу без соли. Отваривать свеклу нужно до мягкости и готовности. В зависимости от степени зрелости, сорта и размера свеклы время варки может варьироваться от 30 минут до 1,5 часов. Я отваривала свеклу весом примерно 130-140 г 40 минут. (Вместо отваривания можно свеклу запечь в духовке.) Остудите вареную свеклу и очистите ее.

5 Ложкой-нуазеткой или чайной ложкой с острыми краями извлеките из каждой свеклы серединку, оставляя дно и стенки целыми.

6 Репчатый лук почистите и нарежьте маленькими кубиками.

7 В сковороде разогрейте подсолнечное масло. Достаньте промаринованное куриное филе из холодильника и вместе с луком переложите в сковороду.

8 На сильном огне, помешивая, обжарьте куриное филе с луком, в течение 7 минут, до готовности.

9 Свеклу выложите в форму для запекания. Включите духовку.

10 В каждую свеклу выложите по 1 ч. ложке майонеза.

11 Затем в углубления в свекле разложите куриную начинку, заполняя каждую свеклу почти полностью.

12 Твердый сыр натрите на крупной терке.

13 Разложите сыр сверху на фаршированную свеклу, закрывая начинку.

14 Запекайте свеклу, фаршированную куриным филе, в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов, около 10-12 минут.

15 Свекла, фаршированная курицей и сыром, готова. Подавайте фаршированную свеклу в горячем виде.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (10)

Все по теме:

Рецепт, Свекла, Кулинария, Вкусные блюда, Вкусные рецепты, Фаршированная свекла, Блюда с свеклы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2019: как встретить праздник
02 Епифаний: Справедливый мир может воцариться только через победу
03 Уайлдер: В раздевалке у Джошуа случился нервный срыв
04 Полуфинал Лиги Наций. Португалия - Швейцария: события матча (Видео)
05 Сайдик оценил предложение Кучмы о снятии блокады с ОРДЛО
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Опрос: В Украине сохраняются прозападные настроения
В Украине сохраняются прозападные настроения
Возьмите зонтик с собой: Прогноз погоды на 6 июня
Возьмите зонтик с собой: Прогноз погоды на 6 июня
Итоги 5 июня: Зеленский в Брюсселе и Кучма в Минске
Итоги 5 июня: Зеленский в Брюсселе и Кучма в Минске
Сегодня Вознесение Господне 2019: история, традиции, что нужно делать
Сегодня Вознесение Господне 2019: история, традиции, что нужно делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь