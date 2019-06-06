Рецепт дня: фаршированная свекла

Это блюдо содержит немного ингредиентов, но поверьте, они отлично друг друга дополняют.

Каждая хозяйка хотя бы раз готовила фаршированные овощи с начинкой. А что скажете про фаршированную свеклу? ее-то мы и будем сегодня готовить, а именно начинять очень вкусной начинкой из маринованного куриного филе, обжаренного с луком. Получается очень нарядное и вкусное блюдо из простых продуктов. Свеклу, фаршированную куриным филе, можно готовить и для повседневного обеда, и на праздничный стол - блюдо достойное!

Ингредиенты

Свекла - 4 шт. (примерно по 130-140 г каждая)

Филе куриное - 100 г

Лук репчатый - 40 г

Масло подсолнечное - 2 ст. ложки

Соевый соус - 0,5 ст. ложки

Уксус столовый - 1 ч. ложка

Сыр твердый - 40 г

Майонез - 4 ч. ложки

Чеснок - 1 зубчик

Соль - 1 щепотка

Перец черный молотый - 1 щепотка

Приготовление

1 Сначала замаринуйте филе куриной грудки. Нарежьте куриное филе маленькими кубиками.

2 Переложите куриное мясо в миску, добавьте зубчик чеснока, пропущенный через пресс, всыпьте по щепотке соли и черного молотого перца, влейте соевый соус и столовый уксус.

3 Перемешайте и поставьте куриное филе в холодильник мариноваться на 1 час.

4 За этот час отварите свеклу без соли. Отваривать свеклу нужно до мягкости и готовности. В зависимости от степени зрелости, сорта и размера свеклы время варки может варьироваться от 30 минут до 1,5 часов. Я отваривала свеклу весом примерно 130-140 г 40 минут. (Вместо отваривания можно свеклу запечь в духовке.) Остудите вареную свеклу и очистите ее.

5 Ложкой-нуазеткой или чайной ложкой с острыми краями извлеките из каждой свеклы серединку, оставляя дно и стенки целыми.

6 Репчатый лук почистите и нарежьте маленькими кубиками.

7 В сковороде разогрейте подсолнечное масло. Достаньте промаринованное куриное филе из холодильника и вместе с луком переложите в сковороду.

8 На сильном огне, помешивая, обжарьте куриное филе с луком, в течение 7 минут, до готовности.

9 Свеклу выложите в форму для запекания. Включите духовку.

10 В каждую свеклу выложите по 1 ч. ложке майонеза.

11 Затем в углубления в свекле разложите куриную начинку, заполняя каждую свеклу почти полностью.

12 Твердый сыр натрите на крупной терке.

13 Разложите сыр сверху на фаршированную свеклу, закрывая начинку.

14 Запекайте свеклу, фаршированную куриным филе, в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов, около 10-12 минут.

15 Свекла, фаршированная курицей и сыром, готова. Подавайте фаршированную свеклу в горячем виде.

Приятного аппетита!