Рецепт дня: творожный десерт с бисквитными вафлями

Сегодня хотим поделиться с Вами очень вкусным творожным десертом.

За простым и доступным рецептом кроется потрясающий вкус нежного творога, воздушных сливок и белого шоколада, завершают лакомство нежнейшие бисквитные вафли.

Ингредиенты

Для десерта:

Творог - 250 г

Сливки 33-35% - 250 мл

Сахарная пудра - 100 г

Шоколад белый - 100 г

Для вафель:

Яйца - 2 шт.

Сахар - 40 г

Ванильный сахар - 5 г

Мука - 40 г

Масло растительное - для смазывания формы

Для украшения:

Шоколад

Малина

Мята свежая

Приготовление

1 250 мл охлажденных сливок жирностью 33-35% взбиваем с сахарной пудрой (100 г) до мягких пиков - масса должна увеличиться в объеме. Как только будет виден четкий след от венчиков, значит масса взбита. Главное, не перевзбить, иначе сливки расслоятся.

2 К сливкам добавляем 250 г творога. Я его предварительно перетерла через сито для более нежной структуры. Слегка взбиваем миксером, чтобы соединить творог и сливки. Можно это сделать ложкой или лопаткой, чтобы не перевзбить.

3 100 г белого шоколада растапливаем в микроволновке короткими импульсами по 10-15 секунд, каждый раз перемешивая. Остывший шоколад вливаем в подготовленную массу и перемешиваем лопаткой. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в морозильную камеру до полного застывания.

4 Готовим бисквитные вафли. 2 яйца взбиваем с 40 г сахара и 5 г ванильного сахара в крепкую пену.

5 В несколько приемов добавляем муку (40 г), аккуратно перемешивая лопаткой.

6 Наполняем силиконовые формочки для вафель. Я их для страховки смазала растительным маслом. Выпекаем в разогретой до 180°С духовке до готовности. Готовность проверяем деревянной шпажкой или же ориентируемся на внешний "загорелый" вид.

7 Вафли получаются очень мягкими и вкусными, а вместе с творожным десертом - одно удовольствие.

Украшаем творожный десерт с вафлями растопленным шоколадом, малиной и листиками мяты. Подаем к столу - и наслаждаемся!

Приятного аппетита!