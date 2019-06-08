Рецепт дня: капустный пирог

Один из немногих пирогов, которые не сильно уступают самим себе на следующий день или даже через день после приготовления.
Ингредиенты:
Приготовление
Просеянную муку смешать с половиной столовой ложки соли, сахаром и дрожжами.
Руками смешать результат с 250 граммами сливочного масла комнатной температуры до состояния, напоминающего хлебную крошку или крупный песок. Добавить 250 мл молока и замесить тесто. Оставить его на сорок минут в тепле, чтобы оно поднялось.
Тем временем тонко нашинковать капусту, перемешать ее со столовой ложкой соли, залить кипятком, дать минут десять постоять, слить воду, отжать всю жидкость, которая останется в недрах капусты. И в глубокой сковороде потушить капусту на смеси оливкового и сливочного масла. Сливочного масла нужно немного — граммов двадцать. Тушить на сильном огне десять минут, после чего добавить полстакана молока, убрать огонь до слабого. И тушить еще минут двадцать, постоянно помешивая и подсаливая по вкусу. После чего снять с огня и дать подостыть.
Параллельно нужно сварить вкрутую два куриных яйца.
Поднявшееся тесто (по рыхлой, воздушной текстуре оно должно напоминать тесто для пышек) раскатать в тонкие пласты, не забывая употреблять для этого не только скалку, но и достаточное количество муки.
На противень выложить тонкий пласт теста и поверх него равномерно распределить тушеную капусту и нарубленные крутые яйца. Сверху накрыть другим пластом и скрепить края теста. Проделать в пироге вилкой или ножом дюжину дырок, чтобы пирог мог дышать. И отправить его в духовку, разогретую до 180 градусов, на полчаса до образования румяной корочки. Перед отправкой можно смазать поверхность взбитым сырым яйцом.
Тут важно обойтись без грубости. Начинка должна быть нежной, со сливочным душком, а тесто таким воздушным, как будто вы собрались печь бисквиты.
Приятного аппетита!