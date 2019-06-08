Рецепт дня: капустный пирог

Еще одна бронебойная закуска — горячая или холодная, в зависимости от вашего желания.

Один из немногих пирогов, которые не сильно уступают самим себе на следующий день или даже через день после приготовления.

Ингредиенты:

Белокочанная капуста 1 штука

Оливковое масло 50 мл

Яйцо куриное 2 штуки

Сливочное масло 270 г

Молоко 400 мл

Крупная соль 1,5 столовые ложки

Пшеничная мука 500 г

Сахар 2 столовые ложки

Свежие дрожжи 22 г

Приготовление

Просеянную муку смешать с половиной столовой ложки соли, сахаром и дрожжами.

Руками смешать результат с 250 граммами сливочного масла комнатной температуры до состояния, напоминающего хлебную крошку или крупный песок. Добавить 250 мл молока и замесить тесто. Оставить его на сорок минут в тепле, чтобы оно поднялось.

Тем временем тонко нашинковать капусту, перемешать ее со столовой ложкой соли, залить кипятком, дать минут десять постоять, слить воду, отжать всю жидкость, которая останется в недрах капусты. И в глубокой сковороде потушить капусту на смеси оливкового и сливочного масла. Сливочного масла нужно немного — граммов двадцать. Тушить на сильном огне десять минут, после чего добавить полстакана молока, убрать огонь до слабого. И тушить еще минут двадцать, постоянно помешивая и подсаливая по вкусу. После чего снять с огня и дать подостыть.

Параллельно нужно сварить вкрутую два куриных яйца.

Поднявшееся тесто (по рыхлой, воздушной текстуре оно должно напоминать тесто для пышек) раскатать в тонкие пласты, не забывая употреблять для этого не только скалку, но и достаточное количество муки.

На противень выложить тонкий пласт теста и поверх него равномерно распределить тушеную капусту и нарубленные крутые яйца. Сверху накрыть другим пластом и скрепить края теста. Проделать в пироге вилкой или ножом дюжину дырок, чтобы пирог мог дышать. И отправить его в духовку, разогретую до 180 градусов, на полчаса до образования румяной корочки. Перед отправкой можно смазать поверхность взбитым сырым яйцом.

Тут важно обойтись без грубости. Начинка должна быть нежной, со сливочным душком, а тесто таким воздушным, как будто вы собрались печь бисквиты.

Приятного аппетита!