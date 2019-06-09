Рецепт дня: сытный завтрак за 15 минут

Быстрый завтрак в духовке! Максимально просто, легко и доступно! 15 минут и можно завтракать!

Если вы не успеваете позавтракать кашей или чем-то достаточно существенным, это еще не повод отправляться на работу либо на учебу голодным, ведь можно сделать вкусный завтрак за 15 минут по простому рецепту.

Ингредиенты

Хлеб – 3 ломтика

Сосиски – 100 гр.

Твердый сыр – 100 гр.

Яйца – 4-5 шт. (крупных)

Сметана – 1 ст.л. с горкой

Горчица в зернах (дижонская) – 1 ч.л.

Помидор – 100 гр.

Зеленый лук – 1 пучок

Укроп – 1/2 пучка

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

Приготовление

В подходящей емкости соединить 4-5 крупных яиц или 6-7 средних, соль, черный молотый перец, 1 ч.л. с горкой готовой горчицы в зернах, 1 ст.л. сметаны с горкой, 100 гр. тертого твердого сыра, 1 небольшой помидор, нарезанный кубиком, пучок измельченного зеленого лука, немного укропа, 3 ломтика хлеба, предварительно обрезав корочки и нарезав их кубиком, далее добавить несколько сосисок, нарезанных соломкой.

Все перемешать и распределить по дну формы, предварительно смазав ее растительным маслом. Запечь в духовке, разогретой до 180*С 12-15 минут, время приготовления завит от особенностей Вашей духовки и толщины слоя лепешки.

Можно приготовить на сковороде под закрытой крышкой, но в духовке удобнее, не нужно так тщательно контролировать процесс готовки.

Приятного аппетита!