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Рецепт дня: сытный завтрак за 15 минут

Рецепт дня: сытный завтрак за 15 минут
08:47 Сегодня Телеграф vkusnopoedim.temaretik.com Фото: vkusnopoedim.temaretik.com

Быстрый завтрак в духовке! Максимально просто, легко и доступно! 15 минут и можно завтракать!

Если вы не успеваете позавтракать кашей или чем-то достаточно существенным, это еще не повод отправляться на работу либо на учебу голодным, ведь можно сделать вкусный завтрак за 15 минут по простому рецепту.

Ингредиенты

  • Хлеб – 3 ломтика
  • Сосиски – 100 гр.
  • Твердый сыр – 100 гр.
  • Яйца – 4-5 шт. (крупных)
  • Сметана – 1 ст.л. с горкой
  • Горчица в зернах (дижонская) – 1 ч.л.
  • Помидор – 100 гр.
  • Зеленый лук – 1 пучок
  • Укроп – 1/2 пучка
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу

Приготовление

В подходящей емкости соединить 4-5 крупных яиц или 6-7 средних, соль, черный молотый перец, 1 ч.л. с горкой готовой горчицы в зернах, 1 ст.л. сметаны с горкой, 100 гр. тертого твердого сыра, 1 небольшой помидор, нарезанный кубиком, пучок измельченного зеленого лука, немного укропа, 3 ломтика хлеба, предварительно обрезав корочки и нарезав их кубиком, далее добавить несколько сосисок, нарезанных соломкой.

Все перемешать и распределить по дну формы, предварительно смазав ее растительным маслом. Запечь в духовке, разогретой до 180*С 12-15 минут, время приготовления завит от особенностей Вашей духовки и толщины слоя лепешки.

Можно приготовить на сковороде под закрытой крышкой, но в духовке удобнее, не нужно так тщательно контролировать процесс готовки.

Приятного аппетита!

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Рецепт, Завтрак, Сытный завтрак, Быстрый рецепт.
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