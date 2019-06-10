Рецепт дня: сладкий перец, фаршированный брынзой

В этом рецепте мы познакомимся с приготовлением перца, фаршированного брынзой.

В Болгарии существует множество рецептов приготовления сладкого перца - запеченный, жареный, фаршированный, маринованный. Из сладкого перца готовят варенье и джемы. Мы предлагаем вам быстрый рецепт болгарской кухни - перец, фаршированный брынзой с зеленью и яйцом. Нежный сливочный вкус, в сочетании с сочностью и ароматом сладкого перца делают это блюдо особенным и полезным.

Ингредиенты

Перец сладкий, не крупный - 500 г

Брынза несоленая (или творог) - 400 г

Яйца - 4 шт.

Петрушка свежая - 5 г

Сахар - 1/2 ч.л.

Перец черный молотый - 1/2 ч. л.

Мука - 2 ст. л.

Масло оливковое - 2 ст. л.

Приготовление

1 Размять брынзу на мелкие кусочки. В брынзу добавить сахар, молотый перец, яйца, перемешать.

2 Добавить нарезанную петрушку, перемешать.

3 Сладкий перец очистить от сердцевины и семян.

4 Наполнить перец приготовленной начинкой из брынзы и сверху насыпать 1 ч. ложку без горки муки, аккуратно разровнять муку по поверхности начинки.

Выложить фаршированный перец в форму для запекания и полить оливковым маслом.

5 Разогреть духовку до 200°С и запекать болгарский перец, фаршированный брынзой и зеленью, 20 минут при температуре 200°С.

6 Запеченный сладкий перец, фаршированный брынзой, готов! Фаршированный перец можно подать с чесночным соусом или сметаной.

Приятного аппетита!