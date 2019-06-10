Рецепт дня: сладкий перец, фаршированный брынзой

В Болгарии существует множество рецептов приготовления сладкого перца - запеченный, жареный, фаршированный, маринованный. Из сладкого перца готовят варенье и джемы. Мы предлагаем вам быстрый рецепт болгарской кухни - перец, фаршированный брынзой с зеленью и яйцом. Нежный сливочный вкус, в сочетании с сочностью и ароматом сладкого перца делают это блюдо особенным и полезным.
Ингредиенты
Приготовление
1 Размять брынзу на мелкие кусочки. В брынзу добавить сахар, молотый перец, яйца, перемешать.
2 Добавить нарезанную петрушку, перемешать.
3 Сладкий перец очистить от сердцевины и семян.
4 Наполнить перец приготовленной начинкой из брынзы и сверху насыпать 1 ч. ложку без горки муки, аккуратно разровнять муку по поверхности начинки.
Выложить фаршированный перец в форму для запекания и полить оливковым маслом.
5 Разогреть духовку до 200°С и запекать болгарский перец, фаршированный брынзой и зеленью, 20 минут при температуре 200°С.
6 Запеченный сладкий перец, фаршированный брынзой, готов! Фаршированный перец можно подать с чесночным соусом или сметаной.
Приятного аппетита!