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Рецепт дня: котлеты из сосисок и сыра

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Рецепт дня: котлеты из сосисок и сыра
08:06 Сегодня Телеграф

Котлетки из сосисок и сыра можно приготовить на завтрак для семьи.

Можно их даже назвать ленивые "Кордон блю", по вкусу чем-то похожи. Нежный расплавленный сыр, золотистая хрустящая корочка.

Сочные котлеты с хрустящей корочкой не оставят никого равнодушным.

Ингредиенты

  • Сосиски - 3 шт.
  • Сыр твердый - 80 г
  • Мука - 3 ст. ложки + 3 ст. ложки (для панировки)
  • Сметана - 1 ст. ложка
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Яйца - 1 шт. + 1 шт. (для панировки)
  • Хлопья кукурузные - 150 г
  • Масло растительное - для жарки

Приготовление

1 Кукурузные хлопья измельчить в крошку удобным для вас способом (блендером, скалкой, пестиком).

2 Сосиски нарезать мелкими кубиками.

3 Сыр и зубчик чеснока натереть на мелкой терке и добавить к нарезанным сосискам.

4 Вбить яйцо, добавить сметану и муку.

5 Все хорошо размешать.

6 Яйцо разболтать до однородности.

7 Насыпать в тарелку муку для панировки. Влажными руками сформировать котлетки и обвалять их сначала в муке.

8 Затем котлеты обмакнуть во взбитое яйцо и хорошо обвалять в измельченных кукурузных хлопьях.

9 Жарить на умеренном огне до легкой золотистой корочки.

10 Котлеты из сосисок и сыра готовы.

Подать к столу со сметаной или кетчупом.

Приятного аппетита!

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