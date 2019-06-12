Рецепт дня: котлеты из сосисок и сыра

Можно их даже назвать ленивые "Кордон блю", по вкусу чем-то похожи. Нежный расплавленный сыр, золотистая хрустящая корочка.
Сочные котлеты с хрустящей корочкой не оставят никого равнодушным.
Ингредиенты
Приготовление
1 Кукурузные хлопья измельчить в крошку удобным для вас способом (блендером, скалкой, пестиком).
2 Сосиски нарезать мелкими кубиками.
3 Сыр и зубчик чеснока натереть на мелкой терке и добавить к нарезанным сосискам.
4 Вбить яйцо, добавить сметану и муку.
5 Все хорошо размешать.
6 Яйцо разболтать до однородности.
7 Насыпать в тарелку муку для панировки. Влажными руками сформировать котлетки и обвалять их сначала в муке.
8 Затем котлеты обмакнуть во взбитое яйцо и хорошо обвалять в измельченных кукурузных хлопьях.
9 Жарить на умеренном огне до легкой золотистой корочки.
10 Котлеты из сосисок и сыра готовы.
Подать к столу со сметаной или кетчупом.
Приятного аппетита!