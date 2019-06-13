Рецепт дня: рис с фаршем в сметане

Из риса с фаршем можно приготовить огромное количество разнообразных блюд. Это ежики с рисом и фаршем, тефтели, голубцы, фаршированные перцы, помидоры и многое другое. Самое простое блюдо, требующее минимум времени и усилий на свое приготовление, это фарш с рисом, тушенные в сметане. Несмотря на простоту блюдо получается довольно-таки вкусное и красивое, его можно подать к ужину для всей семьи со свежими овощами или какими-либо овощными заготовками.
Рис с фаршем в сметане - это полноценное блюдо для всей семьи. Готовится легко, а вкус нежный и ароматный.
Ингредиенты
Приготовление
1 Измельчить овощи: нарезать лук и морковку кубиками.
2 На растительном масле обжарить овощи в течение 2-3 минут, добавить мясной фарш. У меня куриный фарш - он вкусный и быстро готовится.
3 Обжарить овощи с фаршем, постоянно помешивая. Прикрыть крышкой и тушить еще пару минут, чтобы фарш идеально приготовился. Добавить соль и перец по вкусу.
4 Промытый рис выложить в сковороду с фаршем.
5 Залить водой и прикрыть крышкой. Готовить на медленном огне.
6 Через 15-20 минут рис станет мягким.
7 Добавить сметану.
8 Разровнять сметану по рису и тушить еще пару минут, прикрыв крышкой.
9 Перемешать и готово.
Горячий рис с фаршем в сметане сразу подать к столу.
Приятного аппетита!