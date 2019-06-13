Рецепт дня: рис с фаршем в сметане

Простое и очень вкусное блюдо на ужин для всей семьи!

Из риса с фаршем можно приготовить огромное количество разнообразных блюд. Это ежики с рисом и фаршем, тефтели, голубцы, фаршированные перцы, помидоры и многое другое. Самое простое блюдо, требующее минимум времени и усилий на свое приготовление, это фарш с рисом, тушенные в сметане. Несмотря на простоту блюдо получается довольно-таки вкусное и красивое, его можно подать к ужину для всей семьи со свежими овощами или какими-либо овощными заготовками.

Рис с фаршем в сметане - это полноценное блюдо для всей семьи. Готовится легко, а вкус нежный и ароматный.

Ингредиенты

Фарш мясной (любой) - 250 г

Рис - 200 г

Лук репчатый - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Сметана - 100 г

Масло растительное - 1-2 ст. л.

Вода - 1 стакан

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Измельчить овощи: нарезать лук и морковку кубиками.

2 На растительном масле обжарить овощи в течение 2-3 минут, добавить мясной фарш. У меня куриный фарш - он вкусный и быстро готовится.

3 Обжарить овощи с фаршем, постоянно помешивая. Прикрыть крышкой и тушить еще пару минут, чтобы фарш идеально приготовился. Добавить соль и перец по вкусу.

4 Промытый рис выложить в сковороду с фаршем.

5 Залить водой и прикрыть крышкой. Готовить на медленном огне.

6 Через 15-20 минут рис станет мягким.

7 Добавить сметану.

8 Разровнять сметану по рису и тушить еще пару минут, прикрыв крышкой.

9 Перемешать и готово.

Горячий рис с фаршем в сметане сразу подать к столу.

Приятного аппетита!