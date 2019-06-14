Рецепт дня: цветная капуста в сырном кляре в духовке

капуста, жаренная таким способ, напоминает мне жареные грибы, она так красиво смотрится на тарелке, и так пахнет приятно, что все хотя бы раз должны оценить ее вкус.
Соцветия капусты сначала отвариваются, затем запекаются в сырном кляре в духовке. В результате они получается хрустящими снаружи и мягенькими внутри! Очень вкусно и неординарно!
Ингредиенты
Приготовление
1 Головку цветной капусты разберите на соцветия.
2 В кастрюле доведите до кипения воду, всыпьте соль и опустите в кипяток соцветия цветной капусты.
3 Отварите цветную капусту в течение 5 минут после повторного закипания воды, затем откиньте на дуршлаг и дайте воде стечь, а соцветиям остыть.
4 Твердый сыр натрите на мелкой терке.
5 Добавьте к тертому сыру панировочные сухари, молотую паприку и сушеный чеснок.
6 Перемешайте ингредиенты сырной панировки до равномерного распределения.
7 В миску разбейте яйца и вилкой взболтайте их.
8 Опустите несколько соцветий цветной капусты в яичную смесь.
9 Затем обваляйте их в сырной панировке.
10 Таким образом подготовьте все соцветия цветной капусты, по мере панировки выкладывая их на противень, покрытый пергаментом для выпечки.
11 Поставьте противень с цветной капустой в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на 20 минут.
12 Готовую капусту в хрустящем сырном кляре переложите с противня на тарелку.
Цветная капуста в сырном кляре, запеченная в духовке, готова к подаче.
Приятного аппетита!