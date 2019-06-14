Рецепт дня: цветная капуста в сырном кляре в духовке

Интересный способ приготовления цветной капусты, лаконичный в своей простоте и доступный каждому по составу ингредиентов!

капуста, жаренная таким способ, напоминает мне жареные грибы, она так красиво смотрится на тарелке, и так пахнет приятно, что все хотя бы раз должны оценить ее вкус.

Соцветия капусты сначала отвариваются, затем запекаются в сырном кляре в духовке. В результате они получается хрустящими снаружи и мягенькими внутри! Очень вкусно и неординарно!

Ингредиенты

Капуста цветная - 1 шт. (около 600 г)

Сыр твердый - 70 г

Сухари панировочные - 50 г

Чеснок сушеный - 1 ч. ложка

Паприка молотая - 1 ч. ложка

Яйца - 2 шт.

Соль - по вкусу

Приготовление

1 Головку цветной капусты разберите на соцветия.

2 В кастрюле доведите до кипения воду, всыпьте соль и опустите в кипяток соцветия цветной капусты.

3 Отварите цветную капусту в течение 5 минут после повторного закипания воды, затем откиньте на дуршлаг и дайте воде стечь, а соцветиям остыть.

4 Твердый сыр натрите на мелкой терке.

5 Добавьте к тертому сыру панировочные сухари, молотую паприку и сушеный чеснок.

6 Перемешайте ингредиенты сырной панировки до равномерного распределения.

7 В миску разбейте яйца и вилкой взболтайте их.

8 Опустите несколько соцветий цветной капусты в яичную смесь.

9 Затем обваляйте их в сырной панировке.

10 Таким образом подготовьте все соцветия цветной капусты, по мере панировки выкладывая их на противень, покрытый пергаментом для выпечки.

11 Поставьте противень с цветной капустой в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на 20 минут.

12 Готовую капусту в хрустящем сырном кляре переложите с противня на тарелку.

Цветная капуста в сырном кляре, запеченная в духовке, готова к подаче.

Приятного аппетита!