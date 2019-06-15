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Рецепт дня: заливной пирог с кабачками и сыром

Рецепт дня: заливной пирог с кабачками и сыром
07:50 Сегодня Телеграф vkusnopoedim.temaretik.com Фото: vkusnopoedim.temaretik.com

Пирог из кабачка – это просто находка для хозяюшек.

Если Ваша семья не есть кабачок, а Вам очень хочется его приготовить, то тогда этот рецепт для Вас. В такой пирог можно добавить мясную составляющую, например, бекон, колбасу или предварительно обжаренный фарш.

Ингредиенты:

  • Кабачки - 450г
  • Лук – 1 шт.
  • Сыр - 100г
  • Яйца – 3 шт.
  • Мука - 170г
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Укроп – 1 пучок
  • Соль
  • Перец

Приготовление:

В миске смешаем 3 яйца, перец. Взбалтываем венчиком.

Трем сыр на терке. Добавляем к яичной смеси.

Нарезаем укроп. Добавляем к яичной смеси.

Чеснок измельчаем мелко. Добавляем к яичной смеси. Все хорошо перемешиваем. Солим.

Мелко нарезаем луковицу. Можно измельчить в блендере. Добавляем к яйцам. Натираем кабачок на крупной терке. Добавляем в общую массу. Сюда же просеиваем муку и разрыхлитель. Все хорошо перемешиваем. Выкладываем в форму смазанную растительным маслом и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут. Подаем горячим со сметаной.

Очень вкусный пирог из кабачка и сыра готов!

Приятного аппетита!

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