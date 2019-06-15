Рецепт дня: заливной пирог с кабачками и сыром

Пирог из кабачка – это просто находка для хозяюшек.

Если Ваша семья не есть кабачок, а Вам очень хочется его приготовить, то тогда этот рецепт для Вас. В такой пирог можно добавить мясную составляющую, например, бекон, колбасу или предварительно обжаренный фарш.

Ингредиенты:

Кабачки - 450г

Лук – 1 шт.

Сыр - 100г

Яйца – 3 шт.

Мука - 170г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Укроп – 1 пучок

Соль

Перец

Приготовление:

В миске смешаем 3 яйца, перец. Взбалтываем венчиком.

Трем сыр на терке. Добавляем к яичной смеси.

Нарезаем укроп. Добавляем к яичной смеси.

Чеснок измельчаем мелко. Добавляем к яичной смеси. Все хорошо перемешиваем. Солим.

Мелко нарезаем луковицу. Можно измельчить в блендере. Добавляем к яйцам. Натираем кабачок на крупной терке. Добавляем в общую массу. Сюда же просеиваем муку и разрыхлитель. Все хорошо перемешиваем. Выкладываем в форму смазанную растительным маслом и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут. Подаем горячим со сметаной.

Очень вкусный пирог из кабачка и сыра готов!

Приятного аппетита!