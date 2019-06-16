Рецепт дня: рулетики из кабачков с плавленым сыром

Начало лета – сезон молодых овощей. В качестве питательной сезонной закуски предлагаю приготовить рулетики из кабачков с плавленым сыром.
Ингредиенты:
Приготовление:
Для приготовления рулетиков лучше подойдут молодые кабачки средней величины. Кабачки нужно помыть и разрезать вдоль на пластины, толщиной примерно 5 мм. Разложить пластины на разделочной доске, посолить и оставить на 10 минут.
Разогреваем растительное масло на сковороде и обжариваем кабачки с двух сторон до готовности. Для рулетиков используем только средние части кабачков, так как боковые части более грубые и плохо сворачиваются в рулет, их можно приготовить по классическому рецепту – с чесноком и майонезом.
Пока кабачки остывают приготовим начинку ля рулетов: плавленый сырок потрем на мелкой терке, чеснок пропустим через пресс или тоже потрем. Начинку из сыра и чеснока приправим черным молотым перцем, при необходимости посолим и заправим майонезом – начинка готова. Помидор порежем небольшими брусочками, зелень петрушки помоем и обсушим.
Возьмем холодный обжаренный кабачок и на всю его поверхность с одной стороны выкладываем сырно-чесночную смесь небольшим слоем. Затем кладем кусочек помидора на более широкий край кабачка. Рядом с помидором кладем маленькие веточки петрушки.
Теперь аккуратно заверните рулетик и положите его на лист салата. Так сделайте со всеми обжаренными пластинками кабачков. Готовые рулетики отлично будут смотреться и на семейном обеденном столе, и на пышном застолье. Это отличная острая закуска. Блюдо очень сытное.
Рулетики из кабачков с плавленым сыром готовы!
Приятного аппетита!