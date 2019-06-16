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Рецепт дня: рулетики из кабачков с плавленым сыром

Рецепт дня: рулетики из кабачков с плавленым сыром
09:53 Сегодня Телеграф vkusnopoedim.temaretik.com Фото: vkusnopoedim.temaretik.com

Сочетание молоденьких кабачков, сыра и чеснока точно не оставит Вас равнодушными.

Начало лета – сезон молодых овощей. В качестве питательной сезонной закуски предлагаю приготовить рулетики из кабачков с плавленым сыром.

Ингредиенты:

  •  кабачки (средние) – 4 шт.;
  •  плавленый сыр – 150 грамм;
  •  помидоры – 2 шт.;
  •  чеснок – 5 зубчиков;
  •  майонез – 30 грамм;
  •  петрушка – несколько веточек;
  •  листья салата – 1 пучок;
  •  соль – по вкусу;
  • черный молотый перец – по вкусу;
  • растительное масло – 40 грамм.

Приготовление:

Для приготовления рулетиков лучше подойдут молодые кабачки средней величины. Кабачки нужно помыть и разрезать вдоль на пластины, толщиной примерно 5 мм. Разложить пластины на разделочной доске, посолить и оставить на 10 минут.

Разогреваем растительное масло на сковороде и обжариваем кабачки с двух сторон до готовности. Для рулетиков используем только средние части кабачков, так как боковые части более грубые и плохо сворачиваются в рулет, их можно приготовить по классическому рецепту – с чесноком и майонезом.

Пока кабачки остывают приготовим начинку ля рулетов: плавленый сырок потрем на мелкой терке, чеснок пропустим через пресс или тоже потрем. Начинку из сыра и чеснока приправим черным молотым перцем, при необходимости посолим и заправим майонезом – начинка готова. Помидор порежем небольшими брусочками, зелень петрушки помоем и обсушим.

Возьмем холодный обжаренный кабачок и на всю его поверхность с одной стороны выкладываем сырно-чесночную смесь небольшим слоем. Затем кладем кусочек помидора на более широкий край кабачка. Рядом с помидором кладем маленькие веточки петрушки.

Теперь аккуратно заверните рулетик и положите его на лист салата. Так сделайте со всеми обжаренными пластинками кабачков. Готовые рулетики отлично будут смотреться и на семейном обеденном столе, и на пышном застолье. Это отличная острая закуска. Блюдо очень сытное.

Рулетики из кабачков с плавленым сыром готовы!

Приятного аппетита!

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