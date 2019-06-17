Рецепт дня: мясной рулет с клубничной начинкой

Мясные рулеты готовят как с начинкой, так и без нее.

Очень вкусными получаются рулеты с ягодами. Мясной рулет с клубникой - довольно оригинальное блюдо. Свинина пропитывается клубничным соком, и мясо получается очень нежным, сочным и сладковатым на вкус. Дополняет гармонию вкуса клубнично-винный соус с корицей.

Ингредиенты

Свиная корейка без кости - 1 кг

Клубника - 200 г

Кориандр молотый - 5 г

Приправа для шашлыка - 5 г

Масло растительное - 2 ст. ложки

Сахар -10 г

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Для соуса:

Клубника - 300 г

Вино сухое красное - 100 мл

Сахар - 100 г

Корица молотая - 5 г

Хмели-сунели - 5 г

Приготовление

1 Промываем свиную корейку под проточной водой и высушиваем бумажным полотенцем. Очищаем мясо от косточек, если они есть. Затем надрезаем и раскрываем как книжку.

2 Отбиваем мясо молоточком как можно тоньше.

3 Клубнику моем, отрываем плодоножки и нарезаем ягоды слайсами.

4 На одну сторону отбитого мяса (длинную) выкладываем нарезанную слайсами клубнику. Посыпаем клубнику сахаром.

5 Сворачиваем мясо с клубникой в плотный рулет.

6 Выливаем в мисочку растительное масло. Добавляем приправу для шашлыка, кориандр, соль и перец.

7 Мясной рулет выкладываем на фольгу и смазываем смесью приправ с растительным маслом со всех сторон.

8 Заворачиваем рулет в фольгу несколько раз. Даем мясу настояться в течение 30 минут. Включаем духовку и разогреваем до 180 градусов.

9 Свинину в фольге выкладываем на противень и ставим в разогретую духовку на 30 минут.

10 Пока мясо находится в духовке, подготовим все ингредиенты для соуса и приготовим его.

11 Моем клубнику, удаляем плодоножки.

12 Высыпаем клубнику в кастрюлю, добавляем сахар и даем постоять минут 15, чтобы клубника пустила сок.

13 Затем ставим кастрюлю на плиту, наливаем вино и даем смеси закипеть.

14 Когда смесь закипит, добавляем корицу, хмели-сунели и щепотку соли.

15 Даем смеси опять закипеть, затем уменьшаем огонь до слабого. Снимаем с плиты и перебиваем блендером.

16 Возвращаем клубничный соус на плиту и варим на слабом огне до тех пор, пока он не загустеет до консистенции киселя. Клубничный соус готов.

17 Возвращаемся к приготовлению мяса в духовке. Уменьшаем температуру духовки до 150 градусов и готовим свиной рулет еще 30 минут.

Выключаем духовку и оставляем в ней мясо еще минут на 20. Затем вынимаем противень из духовки и разворачиваем фольгу. Мясо готово. Подаем рулет с клубничным соусом.