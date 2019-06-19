Рецепт дня: куриный рулет с сыром и укропом

Куриный рулет с сыром и укропом, эту аппетитную закуску можно смело подавать на праздничный стол, ингредиентов минимум, а результат превосходный.

Такое вкусное праздничное блюдо, как куриный рулет с сыром и зеленью, готовится по этому рецепту за считанные минуты, но оно обязательно должно охладиться перед нарезкой, чтобы не распадалось на части.

Ингредиенты

Филе куриное - 1 шт. (400 г)

Сыр твердый - 150 г

Укроп - 0,5 пучка

Сухари панировочные - 50 г

Масло растительное - 50 мл

Яйцо - 1 шт.

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Разрежьте филе горизонтально, но не до конца, и откройте, как книжку.

2 Отбейте филе, выложив пленочной стороной вниз. Посолите и поперчите отбитое мясо.

3 Смажьте его любым майонезом.

4 Натрите твердый сыр на мелкой терке и присыпьте им поверхность отбитого филе.

5 Измельчите промытый укроп и также присыпьте его сверху.

6 Сверните мясо рулетом.

7 Взбейте куриное яйцо и смажьте им рулет из куриного филе или смочите.

8 Затем запанируйте куриный рулет с сыром и зеленью в измельченных сухарях.

9 Обжарьте на сковороде в разогретом растительном масле до румяной корочки около 5 минут с каждой стороны на среднем нагреве. После этого поместите мясной рулет с сыром в духовку и запеките при 200 градусах еще 15-20 минут, до готовности.

10 Извлеките куриный рулет из духовки и дайте ему остыть в течение 1-1,5 часов. Затем разрежьте его наискось пополам.

Выложите куриный рулет с сыром и укропом на блюдо и подайте к столу.

Приятного аппетита!