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Рецепт дня: куриный рулет с сыром и укропом

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Рецепт дня: куриный рулет с сыром и укропом
08:19 Сегодня Телеграф

Куриный рулет с сыром и укропом, эту аппетитную закуску можно смело подавать на праздничный стол, ингредиентов минимум, а результат превосходный.

Такое вкусное праздничное блюдо, как куриный рулет с сыром и зеленью, готовится по этому рецепту за считанные минуты, но оно обязательно должно охладиться перед нарезкой, чтобы не распадалось на части.

Ингредиенты

  • Филе куриное - 1 шт. (400 г)
  • Сыр твердый - 150 г
  • Укроп - 0,5 пучка
  • Сухари панировочные - 50 г
  • Масло растительное - 50 мл
  • Яйцо - 1 шт.
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Разрежьте филе горизонтально, но не до конца, и откройте, как книжку.

2 Отбейте филе, выложив пленочной стороной вниз. Посолите и поперчите отбитое мясо.

3 Смажьте его любым майонезом.

4 Натрите твердый сыр на мелкой терке и присыпьте им поверхность отбитого филе.

5 Измельчите промытый укроп и также присыпьте его сверху.

6 Сверните мясо рулетом.

7 Взбейте куриное яйцо и смажьте им рулет из куриного филе или смочите.

8 Затем запанируйте куриный рулет с сыром и зеленью в измельченных сухарях.

9 Обжарьте на сковороде в разогретом растительном масле до румяной корочки около 5 минут с каждой стороны на среднем нагреве. После этого поместите мясной рулет с сыром в духовку и запеките при 200 градусах еще 15-20 минут, до готовности.

10 Извлеките куриный рулет из духовки и дайте ему остыть в течение 1-1,5 часов. Затем разрежьте его наискось пополам.

Выложите куриный рулет с сыром и укропом на блюдо и подайте к столу.

Приятного аппетита!

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