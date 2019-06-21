Рецепт дня: салат с ветчиной, солеными огурцами, яйцами и сыром

Салат с ветчиной и солеными огурцами - один из вариантов быстрых закусок к праздничному столу.

Простой салат с ветчиной, солеными огурцами, яйцами и сыром можно приготовить всего за несколько минут, стоит лишь предварительно отварить яйца. Заправка на основе йогурта и майонеза с пикантными горчичными нотками выгодно раскрывает вкус каждого продукта.

Ингредиенты

Ветчина - 125 г

Яйца - 2 шт.

Сыр твердый - 60 г

Огурец соленый - 1,5 шт.

Йогурт натуральный - 1,5 ст. ложки

Майонез - 1,5 ст. ложки

Горчица - 0,5 ч. ложки

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Яйца отварим вкрутую (8 минут после закипания). Зальем вареные яйца холодной водой и дадим им остыть.

2 Приготовим заправку для салата. Для этого смешаем вместе горчицу, йогурт и майонез.

3 Ветчину нарежем мелкими кубиками. Сыр и яйца по отдельности натрем на крупной терке. Огурчики нарежем мелкими кубиками.

4 В глубоком салатнике соединим ветчину, огурцы, яйца и сыр.

5 Добавим заправку, соль и перец.

6 Перемешаем.

Для подачи выложим салат с ветчиной, огурцами, яйцами и сыром в салатник.

Приятного аппетита!