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Рецепт дня: салат с ветчиной, солеными огурцами, яйцами и сыром

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Рецепт дня: салат с ветчиной, солеными огурцами, яйцами и сыром
08:17 Сегодня Телеграф

Салат с ветчиной и солеными огурцами - один из вариантов быстрых закусок к праздничному столу.

Простой салат с ветчиной, солеными огурцами, яйцами и сыром можно приготовить всего за несколько минут, стоит лишь предварительно отварить яйца. Заправка на основе йогурта и майонеза с пикантными горчичными нотками выгодно раскрывает вкус каждого продукта.

Ингредиенты

  • Ветчина - 125 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Сыр твердый - 60 г
  • Огурец соленый - 1,5 шт.
  • Йогурт натуральный - 1,5 ст. ложки
  • Майонез - 1,5 ст. ложки
  • Горчица - 0,5 ч. ложки
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Яйца отварим вкрутую (8 минут после закипания). Зальем вареные яйца холодной водой и дадим им остыть.

2 Приготовим заправку для салата. Для этого смешаем вместе горчицу, йогурт и майонез.

3 Ветчину нарежем мелкими кубиками. Сыр и яйца по отдельности натрем на крупной терке. Огурчики нарежем мелкими кубиками.

4 В глубоком салатнике соединим ветчину, огурцы, яйца и сыр.

5 Добавим заправку, соль и перец.

6 Перемешаем.

Для подачи выложим салат с ветчиной, огурцами, яйцами и сыром в салатник.

Приятного аппетита!

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