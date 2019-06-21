Рецепт дня: салат с ветчиной, солеными огурцами, яйцами и сыром

Простой салат с ветчиной, солеными огурцами, яйцами и сыром можно приготовить всего за несколько минут, стоит лишь предварительно отварить яйца. Заправка на основе йогурта и майонеза с пикантными горчичными нотками выгодно раскрывает вкус каждого продукта.
Ингредиенты
Приготовление
1 Яйца отварим вкрутую (8 минут после закипания). Зальем вареные яйца холодной водой и дадим им остыть.
2 Приготовим заправку для салата. Для этого смешаем вместе горчицу, йогурт и майонез.
3 Ветчину нарежем мелкими кубиками. Сыр и яйца по отдельности натрем на крупной терке. Огурчики нарежем мелкими кубиками.
4 В глубоком салатнике соединим ветчину, огурцы, яйца и сыр.
5 Добавим заправку, соль и перец.
6 Перемешаем.
Для подачи выложим салат с ветчиной, огурцами, яйцами и сыром в салатник.
Приятного аппетита!