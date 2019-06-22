Рецепт дня: яблочные драники

Ароматные, сочные и очень необычные яблочные драники с приятной кислинкой - отличное блюдо для завтрака или перекуса из простых продуктов.
Времени на на подготовку — 10 минут от силы, а впечатлений о приятном завтраке на весь день.
Ингредиенты
Для подачи (по желанию):
Приготовление
1 Вымойте и натрите яблоки на крупной терке. По желанию яблоки можно очистить, но я этого не делаю.
2 Поместите натертые яблоки в миску. Добавьте яйцо, молотую корицу и сахар. Хорошо перемешайте.
3 Добавьте просеянную пшеничную муку.
4 Еще раз все тщательно перемешайте. При таких пропорциях компонентов яблочные драники получатся чуть сладковатыми, однако больше сахара добавлять не стоит, иначе они будут подгорать.
5 Разогрейте антипригарную сковороду на среднем огне и смажьте растительным маслом. Порциями по 1 ст. ложке выложите в сковороду яблочную смесь. Уменьшите огонь до небольшого и обжарьте яблочные драники 3 минуты с одной стороны.
6 Затем переверните драники и обжарьте еще примерно 3 минуты с другой стороны.
Яблочные драники готовы. Подавайте драники к столу горячими, дополнив медом или присыпав сахарной пудрой.
Приятного аппетита!