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Рецепт дня: яблочные драники

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Рецепт дня: яблочные драники
08:01 Сегодня Телеграф

Драники из яблок готовятся действительно быстрее картофельных.

Ароматные, сочные и очень необычные яблочные драники с приятной кислинкой - отличное блюдо для завтрака или перекуса из простых продуктов.

Времени на на подготовку — 10 минут от силы, а впечатлений о приятном завтраке на весь день.

Ингредиенты

  • Яблоки кислые - 500 г
  • Мука пшеничная - 50 г
  • Яйца - 1 шт.
  • Сахар - 25 г
  • Корица молотая - 0,5 ч. ложка
  • Масло растительное для жарки - 1-2 ст. ложки

Для подачи (по желанию):

  • Мед или сахарная пудра - 1 ст. ложка

Приготовление

1 Вымойте и натрите яблоки на крупной терке. По желанию яблоки можно очистить, но я этого не делаю.

2 Поместите натертые яблоки в миску. Добавьте яйцо, молотую корицу и сахар. Хорошо перемешайте.

3 Добавьте просеянную пшеничную муку.

4 Еще раз все тщательно перемешайте. При таких пропорциях компонентов яблочные драники получатся чуть сладковатыми, однако больше сахара добавлять не стоит, иначе они будут подгорать.

5 Разогрейте антипригарную сковороду на среднем огне и смажьте растительным маслом. Порциями по 1 ст. ложке выложите в сковороду яблочную смесь. Уменьшите огонь до небольшого и обжарьте яблочные драники 3 минуты с одной стороны.

6 Затем переверните драники и обжарьте еще примерно 3 минуты с другой стороны.

Яблочные драники готовы. Подавайте драники к столу горячими, дополнив медом или присыпав сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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