Рецепт дня: Пицца с кабачком, крабовыми палочками и сыром

Пицца с кабачком, крабовыми палочками и сыром - это прекрасная альтернатива традиционной пицце с колбасой.
Ингредиенты
Для теста:
Для начинки:
Приготовление
1. Подготовить продукты. Воду подогреть до 37 градусов.
2. В теплой воде растворить сухие дрожжи и сахар. Перемешать и оставить на 10-15 минут.
3. Муку просеять в миску. Всыпать немного соли.
4. Влить в муку воду с дрожжами и сахаром.
5. Добавить масло и перемешать.
6. Замесить мягкое тесто.
Тесто выложить в миску, накрыть полотенцем или крышкой и оставить на 30-40 минут.
7. Кабачок промыть, срезать края с двух сторон. Натереть кабачок на крупной терке.
8. Репчатый лук и крабовые палочки нарезать кубиками.
9. В сковороде растопить сливочное масло. Обжарить репчатый лук на среднем огне 5 минут.
10. Добавить к луку кабачки, накрыть крышкой и тушить на среднем огне 5-7 минут.
11. Дать кабачкам остыть, добавить тимьян, мускатный орех, чёрный перец, соль и сок лимона.
12. Туда же выложить сметану.
13. Перемешать начинку.
14. К этому времени тесто подошло.
Включить духовку, пусть разогревается до 180 градусов.
15. Обмять тесто руками, немного подпылить мукой.
16. Тесто раскатать в круглый пласт и выложить на противень, выстеленный пекарской бумагой. Слегка разровнять тесто руками.
Получится основа для пиццы диаметром 26-28 см.
17. Смазать основу для пиццы кабачковой начинкой, не доходя до края на 1-1,5 см.
18. На кабачки выложить крабовые палочки.
Сыр натереть на крупной тёрке и посыпать начинку.
19. Выпекать пиццу в духовке при 180 градусах 20-25 минут.
20. Подать пиццу с кабачком, крабовыми палочками и сыром к столу в горячем виде.
Приятного вам аппетита!