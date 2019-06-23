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Рецепт дня: Пицца с кабачком, крабовыми палочками и сыром

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Рецепт дня: Пицца с кабачком, крабовыми палочками и сыром
08:13 Сегодня Телеграф russianfood.com Фото: pixabay

Вкусная и полезная начинка из кабачков многим придется по душе.

Пицца с кабачком, крабовыми палочками и сыром - это прекрасная альтернатива традиционной пицце с колбасой.

Ингредиенты

Для теста:

  • Мука пшеничная - 250 г + для работы с тестом
  • Вода - 125 мл
  • Дрожжи сухие - 1 ч. ложка
  • Сахар - 1 щепотка
  • Соль - 1 щепотка
  • Масло растительное - 2 ст. ложки

Для начинки:

  • Кабачки - 180 г
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Крабовые палочки - 80 г
  • Сыр твердый - 70 г
  • Сметана - 2 ст. ложки
  • Масло сливочное - 2 ст. ложки
  • Сок лимона - 1 ч. ложка
  • Тимьян сушеный - 1 щепотка
  • Орех мускатный молотый - 1 щепотка
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1. Подготовить продукты. Воду подогреть до 37 градусов.

2. В теплой воде растворить сухие дрожжи и сахар. Перемешать и оставить на 10-15 минут.

3. Муку просеять в миску. Всыпать немного соли.

4. Влить в муку воду с дрожжами и сахаром.

5. Добавить масло и перемешать.

6. Замесить мягкое тесто.

Тесто выложить в миску, накрыть полотенцем или крышкой и оставить на 30-40 минут.

7. Кабачок промыть, срезать края с двух сторон. Натереть кабачок на крупной терке.

8. Репчатый лук и крабовые палочки нарезать кубиками.

9. В сковороде растопить сливочное масло. Обжарить репчатый лук на среднем огне 5 минут.

10. Добавить к луку кабачки, накрыть крышкой и тушить на среднем огне 5-7 минут.

11. Дать кабачкам остыть, добавить тимьян, мускатный орех, чёрный перец, соль и сок лимона.

12. Туда же выложить сметану.

13. Перемешать начинку.

14. К этому времени тесто подошло.

Включить духовку, пусть разогревается до 180 градусов.

15. Обмять тесто руками, немного подпылить мукой.

16. Тесто раскатать в круглый пласт и выложить на противень, выстеленный пекарской бумагой. Слегка разровнять тесто руками.

Получится основа для пиццы диаметром 26-28 см.

17. Смазать основу для пиццы кабачковой начинкой, не доходя до края на 1-1,5 см.

18. На кабачки выложить крабовые палочки.

Сыр натереть на крупной тёрке и посыпать начинку.

19. Выпекать пиццу в духовке при 180 градусах 20-25 минут.

20. Подать пиццу с кабачком, крабовыми палочками и сыром к столу в горячем виде.

Приятного вам аппетита!

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