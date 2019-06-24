Рецепт дня: ленивые голубцы с сосисками и сыром

Вот такие оригинальные, сочные и вкусные ленивые голубцы можно приготовить с сосисками и твердым сыром. Совсем немного времени и аппетитные сосиски в капустных листах, обжаренные в панировочных сухарях, порадуют вас своим замечательным вкусом.
Ингредиенты
Приготовление
1 Капусту опускаем в кипящую воду. Молодую капусту варим 5-7 минут. если вода полностью не покрывает капусту, сначала провариваем 3-4 минуты с нижней части (где расположены более толстые части листьев). Затем кочан капусты переворачиваем и провариваем около 3 минут верхнюю часть кочана. Вынимаем кочан капусты из воды, даем немного остыть и разбираем его на листочки. Нам понадобится 9 листов капусты. если внутри листья еще остались плотными и плохо отделяются, процедуру повторяем. (если вы взяли капусту старого урожая, то варить ее нужно дольше, примерно 10-15 минут.)
2 Сыр нарезаем слайсами (приблизительно по размеру сосисок).
3 Каждую сосиску разрезаем вдоль на 2 половинки.
4 Между двумя половинками сосиски вкладываем кусочек сыра.
5 У капустного листа отрезаем толстую часть и кладем на него сосиску с сыром.
6 С боков подворачиваем противоположные края капустного листа.
7 Затем скручиваем капустный лист с сосиской в рулет.
8 Получается вот такой рулет-голубец.
9 Так заворачиваем все 9 сосисок с сыром в капустные листы.
10 Разбиваем в миску яйца.
11 Добавляем соль и черный молотый перец. Перемешиваем.
12 Окунаем каждый голубец с сосисками и сыром в яичную смесь. Затем обваливаем в панировочных сухарях.
13 Выкладываем голубцы с сосисками на разогретую сковороду с растительным маслом.
14 Обжариваем голубцы по 3 минуты с каждой стороны, до румяной корочки.
15 Готовые сосиски в капустных листах выкладываем на салфетку. чтобы впиталось лишнее масло.
После этого подаем ленивые голубцы к столу.
Приятного аппетита!