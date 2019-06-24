Рецепт дня: ленивые голубцы с сосисками и сыром

Рецепт подкупает своей простотой и быстротой приготовления. Из минимального набора продуктов получаются вкусные ленивые голубчики.

Вот такие оригинальные, сочные и вкусные ленивые голубцы можно приготовить с сосисками и твердым сыром. Совсем немного времени и аппетитные сосиски в капустных листах, обжаренные в панировочных сухарях, порадуют вас своим замечательным вкусом.

Ингредиенты

Капуста (у меня молодая) - 1-1,2 кг

Сосиски среднего размера - 9 шт.

Сыр твердый - 150 г

Яйца - 2 шт.

Сухари панировочные - 100 г

Масло растительное - 50-80 мл

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Капусту опускаем в кипящую воду. Молодую капусту варим 5-7 минут. если вода полностью не покрывает капусту, сначала провариваем 3-4 минуты с нижней части (где расположены более толстые части листьев). Затем кочан капусты переворачиваем и провариваем около 3 минут верхнюю часть кочана. Вынимаем кочан капусты из воды, даем немного остыть и разбираем его на листочки. Нам понадобится 9 листов капусты. если внутри листья еще остались плотными и плохо отделяются, процедуру повторяем. (если вы взяли капусту старого урожая, то варить ее нужно дольше, примерно 10-15 минут.)

2 Сыр нарезаем слайсами (приблизительно по размеру сосисок).

3 Каждую сосиску разрезаем вдоль на 2 половинки.

4 Между двумя половинками сосиски вкладываем кусочек сыра.

5 У капустного листа отрезаем толстую часть и кладем на него сосиску с сыром.

6 С боков подворачиваем противоположные края капустного листа.

7 Затем скручиваем капустный лист с сосиской в рулет.

8 Получается вот такой рулет-голубец.

9 Так заворачиваем все 9 сосисок с сыром в капустные листы.

10 Разбиваем в миску яйца.

11 Добавляем соль и черный молотый перец. Перемешиваем.

12 Окунаем каждый голубец с сосисками и сыром в яичную смесь. Затем обваливаем в панировочных сухарях.

13 Выкладываем голубцы с сосисками на разогретую сковороду с растительным маслом.

14 Обжариваем голубцы по 3 минуты с каждой стороны, до румяной корочки.

15 Готовые сосиски в капустных листах выкладываем на салфетку. чтобы впиталось лишнее масло.

После этого подаем ленивые голубцы к столу.

Приятного аппетита!