Рецепт дня: дрожжевые булочки с шоколадом

Вкусными и очень улетными, в плане, что улетают быстро.

Очень вкусные и, пожалуй, самые красивые булочки! А еще они волшебные, сам проверял, съел одну и загадал желание! Все удивляются, как я леплю булочки! Делюсь с вами секретами домашней выпечки!

Ингредиенты

Для теста:

Мука - 200 г

Сметана - 1 ст. ложка

Молоко - 130 мл

Сахар - 20 г

Дрожжи сухие - 1/2 ч. ложки

Соль - 1/2 ч. ложки

Масло сливочное - 20 г

Для начинки:

Мука - 1 ст. ложка

Крахмал - 1 ч. ложка

Какао-порошок - 2 ст. ложки

Сахар - 40 г

Молоко - 100 мл

Шоколад горький - 50 г

Масло сливочное - 1 ч. ложка

Для смазывания булочек:

Желток - 1 шт.

Молоко - 1 ст. ложка

Приготовление

1 Начнем с замеса теста. Сливочное масло заранее достаем из холодильника. Молоко подогреваем до 37 градусов.

2 Муку просеиваем в чашку побольше. Дрожжи проверяйте, не ленитесь, делайте быструю опару. Для быстрой опары в муке делаем углубление, вливаем туда теплое молоко, добавляем все дрожжи и сахар.

3 Перемешиваем молоко с дрожжами и сахаром. Оставляем на 5 минут. Когда дрожжи заработали, добавляем соль и сметану.

4 Замешиваем тесто.

5 Мягкое сливочное масло вводим последним, когда тесто соберется в шар. Вымешиваем тесто минут 5.

6 Готовое тесто накрываем крышкой/плёнкой. Даем тесту хорошо выстояться (подняться) в теплом месте около часа.

7 За это время спокойно приготовим шоколадную начинку для булочек.

8 Смешиваем сухие компоненты (сахар, муку, крахмал и какао-порошок).

9 Понемногу добавляем к сухим ингредиентам молоко. После чего прогреваем в микроволновке при максимальной мощности 20 секунд.

10 Добавляем шоколад и сливочное масло. На минуту отправляем в микроволновку. Периодически достаем и хорошо перемешиваем.

11 Масса отлично загустеет, получится шоколадная паста (очень вкусная). Сделать пасту можно и на водяной бане, если нет микроволновки.

12 Тесто делим на шесть равных частей и округляем. Даем колобкам теста полежать на столе под пленкой минут 10. После чего присыпаем заготовку теста мукой и раскатываем в длинную лепешку, в центр которой выкладываем 1 ст. ложку шоколадной начинки.

13 Хорошо скрепляем края и формируем пирожок.

14 Пирожок с шоколадной начинкой раскатываем в небольшую лепешку. Не затрагивая края, разрезаем лепешку с шоколадной начинкой на полоски.

15 Придерживая с одного края, скатываем лепешку в рулет. Затем, катая рулет по столу ладонями в разные стороны, формируем плотный жгут.

16 Сворачиваем жгут из теста узелком. Несколько движений и шикарная булочка готова! Таким образом формируем ещё пять булочек.

17 Выкладываем булочки на противень, застеленный пергаментом. Даем булочкам несколько минут постоять, пока духовка разогревается до 180 градусов. Перед выпечкой смазываем булочки желтком, смешанным с молоком.

18 Выпекаем булочки с шоколадной начинкой при температуре 180 градусов минут 12-15. Ориентируйтесь на свою духовку.

Пеките эти волшебные булочки и загадывайте желания!

Приятного аппетита!