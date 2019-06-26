Рецепт дня: куриный суп с шампиньонами и яблоком

Куриный суп с шампиньонами получается очень сытным. А благодаря добавлению яблока суп еще и очень необычный на вкус.
Ингредиенты
Приготовления
1 Мясо в кастрюле залить 2,5 л воды. Добавить соль. Поставить кастрюлю на сильный огонь и довести воду до кипения. Если образуется пена, собрать ее. Убавить огонь и варить бульон 40 минут.
2 Картофель нарезать кубиками. Болгарский перец нарезать соломкой.
3 Грибы нарезать кусочками. Лук нарезать кубиками.
4 Морковь очистить и нарезать кружочками.
5 На сковороду выложить 1 ст. ложку сливочного масла, грибы и лук. Обжарить грибы и лук на умеренном огне в течение 3-5 минут.
6 Яблоко очистить, натереть на мелкой терке и добавить в сковороду к грибам. Обжарить 1-2 минуты.
7 На другую сковороду выложить оставшееся сливочное масло. Добавить муку. Обжарить на сильном огне в течение минуты, постоянно помешивая.
8 Влить в сковороду с мукой 2-3 ст. ложки мясного бульона. Тщательно перемешать, чтобы не было комочков.
9 В готовый мясной бульон выложить картофель. Довести бульон до кипения. Варить 20 минут на умеренном огне.
10 Добавить обжаренные грибы с луком и яблоком.
11 Затем добавить болгарский перец.
12 Туда же отправить морковь. Снова довести суп до кипения и варить 15 минут на умеренном огне.
13 Выложить в суп мучную смесь, перемешать. Влить сливки. Снова перемешать.
14 Достать куриную спинку из супа. Снять мясо с кости и добавить его в суп.
15 Добавить черный молотый перец. Варить суп еще 5 минут. Укроп мелко нарезать.
Подавать куриный суп с шампиньонами и яблоком горячим, посыпав измельченным укропом.
Приятного аппетита!