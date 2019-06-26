Скачать
Среда, 26.06.2019
Нефьодов о сроках запуска таможенной службы: Где-то через 2,5 месяца реалистично
Нефьодов о сроках запуска таможенной службы: Где-то через 2,5 месяца реалистично
Иран не собирается вести переговоры по новой ядерной сделке
Иран не собирается вести переговоры по новой ядерной сделке
Ломаченко - Кэмпбелл: названы дата и место боя
Ломаченко - Кэмпбелл: названы дата и место боя
Приметы и обряды на 26 июня - День святой Акулины
Приметы и обряды на 26 июня - День святой Акулины

Рецепт дня: куриный суп с шампиньонами и яблоком

Смотрите фото (11)
Рецепт дня: куриный суп с шампиньонами и яблоком
08:12 Сегодня Телеграф

Курица, яблоки и грибы - сочетание, которое на первый взгляд многим может показаться непривычным.

Куриный суп с шампиньонами получается очень сытным. А благодаря добавлению яблока суп еще и очень необычный на вкус.

Ингредиенты

  • Курица (спинка) - 150 г
  • Шампиньоны - 150 г
  • Картофель (некрупный) - 4 шт.
  • Яблоко зеленое - 1 шт.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Перец болгарский красный - 0,5 шт.
  • Морковь - 0,5 шт.
  • Сливки 10% - 80 мл
  • Масло сливочное - 2 ст. ложки
  • Мука - 1 ст. ложка
  • Соль - 0,5 ст. ложки
  • Перец чёрный молотый - 1/4 ч. ложки
  • Укроп свежий - 1-2 веточки
  • Вода - 2,5 л

Приготовления

1 Мясо в кастрюле залить 2,5 л воды. Добавить соль. Поставить кастрюлю на сильный огонь и довести воду до кипения. Если образуется пена, собрать ее. Убавить огонь и варить бульон 40 минут.

2 Картофель нарезать кубиками. Болгарский перец нарезать соломкой.

3 Грибы нарезать кусочками. Лук нарезать кубиками.

4 Морковь очистить и нарезать кружочками.

5 На сковороду выложить 1 ст. ложку сливочного масла, грибы и лук. Обжарить грибы и лук на умеренном огне в течение 3-5 минут.

6 Яблоко очистить, натереть на мелкой терке и добавить в сковороду к грибам. Обжарить 1-2 минуты.

7 На другую сковороду выложить оставшееся сливочное масло. Добавить муку. Обжарить на сильном огне в течение минуты, постоянно помешивая.

8 Влить в сковороду с мукой 2-3 ст. ложки мясного бульона. Тщательно перемешать, чтобы не было комочков.

9 В готовый мясной бульон выложить картофель. Довести бульон до кипения. Варить 20 минут на умеренном огне.

10 Добавить обжаренные грибы с луком и яблоком.

11 Затем добавить болгарский перец.

12 Туда же отправить морковь. Снова довести суп до кипения и варить 15 минут на умеренном огне.

13 Выложить в суп мучную смесь, перемешать. Влить сливки. Снова перемешать.

14 Достать куриную спинку из супа. Снять мясо с кости и добавить его в суп.

15 Добавить черный молотый перец. Варить суп еще 5 минут. Укроп мелко нарезать.

Подавать куриный суп с шампиньонами и яблоком горячим, посыпав измельченным укропом.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (11)

Все по теме:

Рецепты, Кулинария, Куриный суп, Вкусные рецепты, Куриный суп с шампиньонами и яблоком.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новая ведущая 10 сезона шоу "Х-фактор": кто заменит Оксану Марченко
02 Итальянская свадьба Алины Гросу: сколько потрачено
03 Государственную таможенную службу возглавит Нефьодов
04 Климкин ожидает давления на Россию в рамках G20
05 Топ-5 продуктов, которые помогут очистить организм за 7 дней
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Помпео посетил Афганистан с необъявленным визитом
Помпео посетил Афганистан
Прогноз погоды на 26 июня: жара до +32°, солнечно и сухо
Прогноз погоды на 26 июня: жара до +32°, солнечно и сухо
Дарт Вейдер будет участвовать в выборах в Раду
Дарт Вейдер будет участвовать в выборах в Раду
Рецепт дня: куриный суп с шампиньонами и яблоком
Рецепт дня: куриный суп с шампиньонами и яблоком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь