Рецепт дня: куриный суп с шампиньонами и яблоком

Курица, яблоки и грибы - сочетание, которое на первый взгляд многим может показаться непривычным.

Куриный суп с шампиньонами получается очень сытным. А благодаря добавлению яблока суп еще и очень необычный на вкус.

Ингредиенты

Курица (спинка) - 150 г

Шампиньоны - 150 г

Картофель (некрупный) - 4 шт.

Яблоко зеленое - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Перец болгарский красный - 0,5 шт.

Морковь - 0,5 шт.

Сливки 10% - 80 мл

Масло сливочное - 2 ст. ложки

Мука - 1 ст. ложка

Соль - 0,5 ст. ложки

Перец чёрный молотый - 1/4 ч. ложки

Укроп свежий - 1-2 веточки

Вода - 2,5 л

Приготовления

1 Мясо в кастрюле залить 2,5 л воды. Добавить соль. Поставить кастрюлю на сильный огонь и довести воду до кипения. Если образуется пена, собрать ее. Убавить огонь и варить бульон 40 минут.

2 Картофель нарезать кубиками. Болгарский перец нарезать соломкой.

3 Грибы нарезать кусочками. Лук нарезать кубиками.

4 Морковь очистить и нарезать кружочками.

5 На сковороду выложить 1 ст. ложку сливочного масла, грибы и лук. Обжарить грибы и лук на умеренном огне в течение 3-5 минут.

6 Яблоко очистить, натереть на мелкой терке и добавить в сковороду к грибам. Обжарить 1-2 минуты.

7 На другую сковороду выложить оставшееся сливочное масло. Добавить муку. Обжарить на сильном огне в течение минуты, постоянно помешивая.

8 Влить в сковороду с мукой 2-3 ст. ложки мясного бульона. Тщательно перемешать, чтобы не было комочков.

9 В готовый мясной бульон выложить картофель. Довести бульон до кипения. Варить 20 минут на умеренном огне.

10 Добавить обжаренные грибы с луком и яблоком.

11 Затем добавить болгарский перец.

12 Туда же отправить морковь. Снова довести суп до кипения и варить 15 минут на умеренном огне.

13 Выложить в суп мучную смесь, перемешать. Влить сливки. Снова перемешать.

14 Достать куриную спинку из супа. Снять мясо с кости и добавить его в суп.

15 Добавить черный молотый перец. Варить суп еще 5 минут. Укроп мелко нарезать.

Подавать куриный суп с шампиньонами и яблоком горячим, посыпав измельченным укропом.

Приятного аппетита!