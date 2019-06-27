Рецепт дня: рулет из лаваша с творогом и маком

Рулет из лаваша с творогом и маком - вкуснятина к чаю за 15 минут, без возни с тестом! Очень вкусно и быстро! Ставьте чайник на плиту, не успеет закипеть, как все будет готово! У нас дома такая вкуснятина очень часто!
Ингредиенты
Приготовление
1 В первую очередь мак заливаем крутым кипятком и оставляем на несколько минут, чтобы он запарился.
2 Соединяем все в чашке: творог, мак, сахар, яйцо и один белок (желток оставьте для смазывания рулетов). Перемешиваем, а лучше пробиваем погружным блендером.
3 Включаем духовку и разогреваем до 180 градусов. Половину начинки равномерно распределяем по листу лаваша. Желток смешиваем с молоком. Заворачиваем плотный рулет, смазывая один край лаваша желтком. Таким образом поступаем со вторым лавашом и оставшейся начинкой.
4 Выкладываем рулеты из лаваша с творогом и маком на противень, застеленный пергаментом, и сверху смазываем желтком.
5 Отправляем рулеты из лаваша в разогретую духовку минут на 15. Перед подачей на стол рулеты остужаем.
Начинка в рулете получается кремовой текстуры, мак просто взрывается во рту!
Вкусно, готовьте на здоровье!