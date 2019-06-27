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Рецепт дня: рулет из лаваша с творогом и маком

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Рецепт дня: рулет из лаваша с творогом и маком
08:13 Сегодня Телеграф

Лаваш с творогом и маком, простой, но очень вкусный десерт.

Рулет из лаваша с творогом и маком - вкуснятина к чаю за 15 минут, без возни с тестом! Очень вкусно и быстро! Ставьте чайник на плиту, не успеет закипеть, как все будет готово! У нас дома такая вкуснятина очень часто!

Ингредиенты

  • Лаваш тонкий - 2 шт.
  • Творог - 300 г
  • Мак - 100 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Сахар - 50 г
  • Молоко - 1 ст. ложка

Приготовление

1 В первую очередь мак заливаем крутым кипятком и оставляем на несколько минут, чтобы он запарился.

2 Соединяем все в чашке: творог, мак, сахар, яйцо и один белок (желток оставьте для смазывания рулетов). Перемешиваем, а лучше пробиваем погружным блендером.

3 Включаем духовку и разогреваем до 180 градусов. Половину начинки равномерно распределяем по листу лаваша. Желток смешиваем с молоком. Заворачиваем плотный рулет, смазывая один край лаваша желтком. Таким образом поступаем со вторым лавашом и оставшейся начинкой.

4 Выкладываем рулеты из лаваша с творогом и маком на противень, застеленный пергаментом, и сверху смазываем желтком.

5 Отправляем рулеты из лаваша в разогретую духовку минут на 15. Перед подачей на стол рулеты остужаем.

Начинка в рулете получается кремовой текстуры, мак просто взрывается во рту!

Вкусно, готовьте на здоровье!

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